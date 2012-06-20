Игорная зона в Приморье строится ударными темпами

Целый игорный комплекс почти «вырос» в районе бухты Муравьиной, сообщает Primamedia. Строительство идет ударными темпами, но до сдачи первого казино еще далеко.

Это место теперь и не узнать - главное здание «Русское казино», которое по площади занимает целое футбольное поле, почти достроили. На проекте, строительство которого началось в мае 2011 года, задействовано свыше 50 человек. На тот момент это была обширная таежная территория с прилегающим побережьем Уссурийского залива и озером Черепашьим. За прошедшие месяцы ландшафт района бухты Муравьиной сильно изменился.

Первым объектом, который запустят в эксплуатацию к саммиту АТЭС в сентябре 2012 года, станет пятиэтажная гостиница, где разместится первое легальное на Дальнем Востоке казино. В настоящий момент здесь уже возвели здание, пока без крыши.

Весь комплекс в «готовом» виде должен занять примерно 40 тысяч кв. метров, полная стоимость объекта примерно 1,2 млрд рублей.

«Золотой Рог».