Вид из окна вагона поезда портит впечатление от Владивостока

Руководство Дальневосточной железной дороги и администраций территориальных образований Владивостока и Артема проверили санитарное состояние территории, прилегающей к железной дороге. Для работы комиссии был выбран маршрут будущего интермодального пассажирского сообщения Владивосток – аэропорт Кневичи.

Специальная комиссия уделила внимание содержанию путевого хозяйства и остановочных пунктов, состоянию территорий предприятий, прилегающих к железной дороге. Наиболее проблемными, по словам заместителя главного инженера Дальневосточной железной дороги Виктора ПРОКОПЧИКА, оказались участки, где располагаются дома частного сектора и гаражные кооперативы.

- Ни для кого не секрет, что несанкционированные свалки бытовых отходов и строительного мусора, появляющиеся по обе стороны от железной дороги, портят вид из окна вагона и не добавляют положительных впечатлений прибывающим в город у моря по железной дороге, - отметил он. Местные администрации обязаны не только контролировать уборку и вывоз мусора, но и следить за санитарным состоянием и благоустройством территорий.

"Золотой Рог".