Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Обустройство железной дороги от Владивостока до аэропорта завершится уже в июне
ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. В июне «Сибмост» завершит работы по реализации проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи».
Генеральным заказчиком работ по реализации данного комплексного инвестиционного проекта выступает ОАО «РЖДстрой» (Москва). ОАО «Сибмост» в качестве субподрядчика выполняет работы по строительству железнодорожного путепровода на ПК19+95,27, пунктов посадки и высадки пассажиров на станциях Владивосток, Вторая Речка, Угольная, Аэропорт.
Сейчас завершается строительство пассажирского пункта на станции Вторая Речка. Уже практически готово здание (лифтовая шахта, вентиляционная площадка, кровля, устройство фасада, внутренняя отделка – штукатурка, устройство внутренних сетей - вентиляции, сантехники, электрики, устройство подвесных потолков и полов из плитки). Завершено устройство временной платформы, ливневой канализации, временных переездов. Заканчивается строительство пассажирской платформы, ведутся работы по строительству павильона выхода на платформу (свайный фундамент, монолитные ростверк и железобетонная шахта, бетонирование стен, остекление). На треть выполнены работы по кирпичной кладке стен и устройству мраморных полов. Подрядчиками смонтированы лифты и эскалаторы, установлены железобетонные балки перехода-галереи. Начаты работы по благоустройству.
При строительстве пункта на станции Угольная завершены работы по устройству временной платформы и технологических переездов, строительству пассажирского здания, пешеходного перехода. Ведется монтаж навесных фасадов, устройство водоснабжения и канализации, строительство высокой пассажирской платформы и павильона выхода. Также идут отделочные работы в здании терминала (устройство полов из плитки, устройство фасада, внутренних сетей вентиляции, сантехники, электрики), выполняется благоустройство территории.
Заканчивается реконструкция остановочного пункта Аэропорт. Мостостроителями выполнены работы по устройству подъездной автодороги, выноске коммуникаций, выполнены основные работы по строительству здания (лестница, внутренняя отделка-штукатурка, отделочные работы, устройство полов и фасада). Завершается конструкция внутренних сетей вентиляции, сантехники, электрики. На высокой пассажирской платформе идет устройство покрытия из брусчатки. Выполнен монтаж металлоконструкций поперечных балок перехода-галереи, там же ведется остекление витражей.
На реконструкции вокзального комплекса станции Владивосток завершены работы по сооружению подпорной стенки ПС-2, ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, производится облицовка подпорных стенок. В терминале ведутся внутренняя и наружная отделка здания (кровля, устройство фасада), устройство внутренних сетей, подвесного потолка и полов, монтаж лифтов и других инженерных систем. Также завершаются работы по устройству высокой платформы с покрытием из брусчатки.
Досье "ЗР"
ОАО «Сибмост» - одно из ведущих мостостроительных предприятий страны, осуществляющее полный комплекс работ по строительству автомобильных и железных дорог с искусственными сооружениями, мостов, аэропортов, других сложных инженерных сооружений.
Выполняет основной объем работ в двенадцати регионах России. В 2011 году портфель заказов ОАО «Сибмост» составил 16,3 млрд рублей. Контрактов на ближайшие годы заключено на сумму более 50 млрд рублей.
Объект возводится в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту г. Владивосток – аэропорт Кневичи» (включен в подпрограмму «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»).
Общая протяжённость железнодорожной линии от станции Владивосток до аэропорта Кневичи составит 51,5 километра. Время в пути от железнодорожного вокзала ст. Владивосток до аэропорта Кневичи после сдачи объекта составит 48 минут с учетом трёх промежуточных остановок – Угольная, Вторая Речка, Аэропорт (Артём).
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Экс-мэр Владивостока верит, что этот важный объект будет построен в городе
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Google и "Союзмультфильм" представляют: онлайн-чтения "От мала до велика"
- Экс-мэр Владивостока раскрыл тайну, кто является его сокамерниками
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор