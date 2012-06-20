Обустройство железной дороги от Владивостока до аэропорта завершится уже в июне

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. В июне «Сибмост» завершит работы по реализации проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи».

Генеральным заказчиком работ по реализации данного комплексного инвестиционного проекта выступает ОАО «РЖДстрой» (Москва). ОАО «Сибмост» в качестве субподрядчика выполняет работы по строительству железнодорожного путепровода на ПК19+95,27, пунктов посадки и высадки пассажиров на станциях Владивосток, Вторая Речка, Угольная, Аэропорт.

Сейчас завершается строительство пассажирского пункта на станции Вторая Речка. Уже практически готово здание (лифтовая шахта, вентиляционная площадка, кровля, устройство фасада, внутренняя отделка – штукатурка, устройство внутренних сетей - вентиляции, сантехники, электрики, устройство подвесных потолков и полов из плитки). Завершено устройство временной платформы, ливневой канализации, временных переездов. Заканчивается строительство пассажирской платформы, ведутся работы по строительству павильона выхода на платформу (свайный фундамент, монолитные ростверк и железобетонная шахта, бетонирование стен, остекление). На треть выполнены работы по кирпичной кладке стен и устройству мраморных полов. Подрядчиками смонтированы лифты и эскалаторы, установлены железобетонные балки перехода-галереи. Начаты работы по благоустройству.

При строительстве пункта на станции Угольная завершены работы по устройству временной платформы и технологических переездов, строительству пассажирского здания, пешеходного перехода. Ведется монтаж навесных фасадов, устройство водоснабжения и канализации, строительство высокой пассажирской платформы и павильона выхода. Также идут отделочные работы в здании терминала (устройство полов из плитки, устройство фасада, внутренних сетей вентиляции, сантехники, электрики), выполняется благоустройство территории.

Заканчивается реконструкция остановочного пункта Аэропорт. Мостостроителями выполнены работы по устройству подъездной автодороги, выноске коммуникаций, выполнены основные работы по строительству здания (лестница, внутренняя отделка-штукатурка, отделочные работы, устройство полов и фасада). Завершается конструкция внутренних сетей вентиляции, сантехники, электрики. На высокой пассажирской платформе идет устройство покрытия из брусчатки. Выполнен монтаж металлоконструкций поперечных балок перехода-галереи, там же ведется остекление витражей.

На реконструкции вокзального комплекса станции Владивосток завершены работы по сооружению подпорной стенки ПС-2, ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, производится облицовка подпорных стенок. В терминале ведутся внутренняя и наружная отделка здания (кровля, устройство фасада), устройство внутренних сетей, подвесного потолка и полов, монтаж лифтов и других инженерных систем. Также завершаются работы по устройству высокой платформы с покрытием из брусчатки.

Досье "ЗР"

ОАО «Сибмост» - одно из ведущих мостостроительных предприятий страны, осуществляющее полный комплекс работ по строительству автомобильных и железных дорог с искусственными сооружениями, мостов, аэропортов, других сложных инженерных сооружений.

Выполняет основной объем работ в двенадцати регионах России. В 2011 году портфель заказов ОАО «Сибмост» составил 16,3 млрд рублей. Контрактов на ближайшие годы заключено на сумму более 50 млрд рублей.

Объект возводится в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту г. Владивосток – аэропорт Кневичи» (включен в подпрограмму «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»).

Общая протяжённость железнодорожной линии от станции Владивосток до аэропорта Кневичи составит 51,5 километра. Время в пути от железнодорожного вокзала ст. Владивосток до аэропорта Кневичи после сдачи объекта составит 48 минут с учетом трёх промежуточных остановок – Угольная, Вторая Речка, Аэропорт (Артём).

«Золотой Рог».