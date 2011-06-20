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Строители о. Русский могут жаловаться на подрядчиков пять часов подряд во вторник и субботу

20 Июня 2011, 20:38 | Владивосток

Общественная приемная прокуратуры на острове Русский завершила первую рабочую неделю

Как писал "ЗР", 15 июня открылась общественная приемная прокуратуры в штабе строительства Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс. Об этом теперь извещает рабочих табличка на двери кабинета № 313, продублированная на четырех языках – китайском, узбекском, английском и турецком.

Открытие приемной является важным шагом в защите трудовых прав строителей саммита, теперь они будут иметь возможность напрямую обратиться к представителям закона. Напомним, что распоряжение об ее открытии подписал Генеральный прокурор Приморского края Юрий Хохлов. Это решение встретило поддержку государственного заказчика строительства ДВФУ Дальневосточной дирекцией Минрегиона РФ и генерального подрядчика - ЗАО «Крокус».

«Не секрет, что на строительстве университета периодически возникают проблемы с невыплатой субподрядчиками заработной платы рабочим, - комментирует заместитель директора Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский. – Тому есть причины: на этой стройке задействовано самое большое количество рабочих (более 11 тысяч) и субподрядных организаций (более 60). Осложняет ситуацию то, что некоторые субподрядчики просто не допускают свой персонал к генеральному подрядчику, боясь вскрытия подобных ситуаций. Генеральный подрядчик принимает меры – в местах наибольшего скопления рабочих на территории стройплощадки ДВФУ (например, в столовых) установлены плазменные панели, где бегущей строкой указывается телефон, по которому рабочие могут сообщить о нарушении своих прав. Но, как показывает практика, иногда этих мер недостаточно. Надеюсь, теперь, с открытием приемной прокуратуры, наша работа в этом направлении станет эффективнее, и мы сможем оперативно реагировать на аналогичные инциденты».

Как сообщила "ЗР", Екатерина Черненко, пресс-секретарь Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус», приемная расположена на третьем этаже штаба строительства ДВФУ. График работы приемной: вторник и суббота с 10.00 до 16.00.

Автор: Юрий Рогов
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