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В субботу из-за велосипедистов перекроют весь город (СХЕМА)
В субботу, 21 мая, во Владивостоке пройдет открытие велосезона-2016. Велосипед с каждым годом приобретает все большую популярность в России, в том числе и во Владивостоке. Велозаезды, впервые проведённые в 2012 году в честь открытия мостов, а затем в последующие годы показали, что в нашем городе это очень популярный транспорт. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в связи с проведением мероприятия на ряде центральных улиц будет ограниченно движение и парковка транспортных средств:
1. С 00 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 21 Мая 2016 года по улице Батарейная: от перекрестка улиц Батарейная – Западная до дома № 2 по улице Батарейная;
2. С 13 часов 00 минут до 13 часов 40 минут 21 мая 2016 года на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Аксаковская: от перекрестка улиц Аксаковская – Гоголя до дома № 12а по улице Аксаковская;
- по улице Суханова: от перекрестка улиц Суханова – Аксаковская до перекрестка улиц Суханова – Уборевича;
- по улице Уборевича: от перекрестка улиц Уборевича – Суханова до перекрестка улиц Уборевича – Прапорщика Комарова;
- по улице Фонтанная: от перекрестка улиц Фонтанная - Уборевича до перекрестка улиц Фонтанная - Алеутская;
- по Океанскому проспекту: от перекрестка Океанский проспект – улица Светланская до перекрестка Океанский проспект – улица Фонтанная;
- по улице Алеутская: от перекрестка улиц Алеутская – Пологая до перекрестка улиц Алеутская - Семеновская;
- по улице Семеновская: от перекрестка улиц Семеновская – Алеутская до перекрестка улиц Семеновская – Пограничная;
- по улице Пограничная: от перекрестка улиц Светланская - Пограничная до перекрестка улиц Пограничная – Фонтанная;
- по улице Батарейная: от перекрестка улиц Батарейная - Пограничная до перекрестка улиц Западная – Батарейная;
- по улице Западная: от перекрестка улиц Западная - Батарейная до перекрестка улицы Западная – переулок Шевченко;
- по улице Светланская: от перекрестка улицы Светланская – Океанский проспект до перекрестка улиц Светланская – Уборевича;
- по улице Всеволода Сибирцева: от перекрестка улиц Всеволода Сибирцева – Пушкинская до перекрестка улиц Всеволода Сибирцева – Луцкого;
- по улице Луцкого: от перекрестка улиц Луцкого – Суханова до перекрестка улиц Всеволода Сибирцева – Луцкого.
Объезд будет осуществляться по улицам: Набережная, Тигровая, Советская, Иманская, Алеутская, Светланская, Пологая, Суханова, Прапорщика Комарова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту;
Сбор участников велозаезда в 12:30 часов на кольце фуникулера, старт колоны в 13 часов. Принять участие в велопробеге приглашаются все желающие, независимо от возраста и опыта.
После велозаезда на Спортивной набережной Владивостока начнут свою работу различные локальные площадки:
- непрофессиональные соревнования по велополо «Кубок открытия сезона 2016»;
- непрофессиональные соревнования по велогонкам на короткую дистанцию;
- мастер-класс по велоремонту;
- велоквест;
- велоэкскурсии.
Не пропустите большой "двухколесный" праздник в велосипедной столице Приморья!
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