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Студентов ДВФУ ждет серия необычных семинаров

20 Мая 2013, 16:44 | Владивосток

15 мая на площадке Дальневосточного  федерального университета прошел практический семинар для студентов и выпускников. Организованный  рекламным агентством «ДВ Регион» при содействии ДВФУ, он касался вопросов HR, менеджмента, рекламы и маркетинга. Мероприятие посетили более 100 человек из числа студентов и преподавательского состава.

«Цель, которую мы преследуем, организовывая серию семинаров, – это не только развитие цивилизованного рынка в регионе, но и передача накопленного нами практического опыта и знаний будущим его участникам, - сказал, открывая мероприятие, генеральный директор РА «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО. А для того чтобы собравшаяся аудитория смогла услышать мнение не только одной стороны - рекламного агентства, -  но и представителей реального бизнеса, перед слушателями выступили топ-менеджеры крупных компаний края.

Так, директор департамента маркетинга группы компаний «Синергия-Восток», Татьяна КОЗАК рассказала об основных направлениях специализации в области маркетинга и трейд-маркетинга, подробно остановившись на описаниях функций  бренд-менеджера и его базовых компетенциях.

Доклад руководителя отдела маркетинга и рекламы сети цифробытовых магазинов «Домотехника» Василия КЛЮКИНА был посвящен актуальной теме цифровой эволюции. Сопровождая свою речь красочными слайдами, спикер посвятил собравшуюся аудиторию в понятие термина «Like маркетинг» и его составляющие.

Следующий докладчик - Андрей БУНТУШ, директор по развитию бизнеса и клиентскому сервису РА «ДВ Регион» - рассказал о структуре рекламного рынка, его сегментировании, тонкостях и возможных сюрпризах. Дополнительно, в рамках своего выступления, он осветил как задачи и виды рекламных агентств, так и структуру их возможных клиентов.

Заключительный доклад семинара под названием «Как легко пройти собеседование» представила директор департамента корпоративных коммуникаций рекламного агентства «ДВ Регион» Ольга ГЕРАСИМОВА. Слушатели узнали, какими бывают резюме и какими они не должны быть, а также задались вопросом – кем они хотят стать через 5 лет. В процессе освещения темы своего доклада, Ольга активно работала с аудиторией, задавала наводящие вопросы, получала на них ответы и указывала на распространённые ошибки, как в резюме, так и непосредственно на собеседовании. «Здесь собралась удивительно благодарная аудитория слушателей, умеющая слушать и при необходимости коммуницировать с докладчиком», - подчеркнула   она.

После семинара, как и обещали его организаторы, каждый студент, принявший в нем участие, получил именное свидетельство, которым в дальнейшем сможет пополнить свое портфолио.

«Благодарим всех принявших участие в подготовке, проведении и освещении этого мероприятия. Мы получили позитивный отклик у аудитории и, надеемся, это положит начало нашей дальнейшей совместной работе в этом направлении и превратится в добрую традицию. Тем более что этот курс преследует еще одну важную цель – остановить отток молодежи из региона.  Привлекая в качестве лекторов тех, под чьим управлением дальневосточные компании строят бизнес, хочется показать ребятам, что Дальний Восток и работа в лучших приморских компаниях, на самом деле, очень перспективны» - резюмировал Кирилл Потапенко. 

Юрий Рогов.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов | Татьяна Сушенцова
Теги: ДВ Регион  Кирилл Потапенко  ДВФУ  семинар  маркетинг 



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