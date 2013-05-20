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Студентов ДВФУ ждет серия необычных семинаров
15 мая на площадке Дальневосточного федерального университета прошел практический семинар для студентов и выпускников. Организованный рекламным агентством «ДВ Регион» при содействии ДВФУ, он касался вопросов HR, менеджмента, рекламы и маркетинга. Мероприятие посетили более 100 человек из числа студентов и преподавательского состава.
«Цель, которую мы преследуем, организовывая серию семинаров, – это не только развитие цивилизованного рынка в регионе, но и передача накопленного нами практического опыта и знаний будущим его участникам, - сказал, открывая мероприятие, генеральный директор РА «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО. А для того чтобы собравшаяся аудитория смогла услышать мнение не только одной стороны - рекламного агентства, - но и представителей реального бизнеса, перед слушателями выступили топ-менеджеры крупных компаний края.
Так, директор департамента маркетинга группы компаний «Синергия-Восток», Татьяна КОЗАК рассказала об основных направлениях специализации в области маркетинга и трейд-маркетинга, подробно остановившись на описаниях функций бренд-менеджера и его базовых компетенциях.
Доклад руководителя отдела маркетинга и рекламы сети цифробытовых магазинов «Домотехника» Василия КЛЮКИНА был посвящен актуальной теме цифровой эволюции. Сопровождая свою речь красочными слайдами, спикер посвятил собравшуюся аудиторию в понятие термина «Like маркетинг» и его составляющие.
Следующий докладчик - Андрей БУНТУШ, директор по развитию бизнеса и клиентскому сервису РА «ДВ Регион» - рассказал о структуре рекламного рынка, его сегментировании, тонкостях и возможных сюрпризах. Дополнительно, в рамках своего выступления, он осветил как задачи и виды рекламных агентств, так и структуру их возможных клиентов.
Заключительный доклад семинара под названием «Как легко пройти собеседование» представила директор департамента корпоративных коммуникаций рекламного агентства «ДВ Регион» Ольга ГЕРАСИМОВА. Слушатели узнали, какими бывают резюме и какими они не должны быть, а также задались вопросом – кем они хотят стать через 5 лет. В процессе освещения темы своего доклада, Ольга активно работала с аудиторией, задавала наводящие вопросы, получала на них ответы и указывала на распространённые ошибки, как в резюме, так и непосредственно на собеседовании. «Здесь собралась удивительно благодарная аудитория слушателей, умеющая слушать и при необходимости коммуницировать с докладчиком», - подчеркнула она.
После семинара, как и обещали его организаторы, каждый студент, принявший в нем участие, получил именное свидетельство, которым в дальнейшем сможет пополнить свое портфолио.
«Благодарим всех принявших участие в подготовке, проведении и освещении этого мероприятия. Мы получили позитивный отклик у аудитории и, надеемся, это положит начало нашей дальнейшей совместной работе в этом направлении и превратится в добрую традицию. Тем более что этот курс преследует еще одну важную цель – остановить отток молодежи из региона. Привлекая в качестве лекторов тех, под чьим управлением дальневосточные компании строят бизнес, хочется показать ребятам, что Дальний Восток и работа в лучших приморских компаниях, на самом деле, очень перспективны» - резюмировал Кирилл Потапенко.
Юрий Рогов.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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