Владивостокцам показали "чуркинский стиль" от Armani

В столице Приморского края завершилась грандиозная Недели моды и стиля стран АТР.

Во Владивостоке подошел к концу международный проект Pacific Style Week - Недели моды и стиля стран АТР. Билеты распроданы, показы просмотрены, впечатления получены. По словам организаторов, Pacific Style Week - это только начало в будущем города Высокой Моды.

Во Владивостоке на площадке ВГУЭС прошла Неделя моды и Стиля стран АТР, по задумке организаторов и участников обещавшая стать грандиозным событием года. Программа недели была более чем насыщенной. Целых семь дней жителям и гостям города организаторы и участники мероприятия показывали Высокую моду, целую неделю представители творческой среды демонстрировали свои таланты в таких сферах, как фотография, парикмахерское искусство, дизайн одежды и обуви. На Неделе Моды прошел международный конкурс моделей. Молодые дизайнеры из России, Японии и Великобритании боролись за звание лучшего и за главный приз в конкурсе «Пигмалион», представив порядка 100 коллекций по 7 номинациям. Своим участием осветили мероприятие известные как в России, так и за рубежом, дизайнеры, парикмахеры и фотографы, не только продемонстрировав свои таланты, но и дав профессиональные уроки желающим примкнуть к Высокой моде.

Открытие PACIFIC STYLE WEEK состоялось в понедельник, 13 мая. Был проведен презентационный показ программы Недели моды и стиля. Организаторы в лице Юлии БАРХАНОВОЙ, продюсера проекта «Неделя моды и стиля стран АТР» и Геннадия ЛАЗАРЕВА, ректора ВГУЭС, отметили, что это только «первая ласточка» Высокой моды, и для Владивостока все еще впереди. «Открывать новый проект всегда трудно, но какое это удовольствие, когда ты становишься первым!», - обратилась к полному гостей залу Юлия Барханова. На открытии прошло дефиле эксклюзивных мехов от звезды мировых подиумов Ирины КРУТИКОВОЙ. Длинноногие красавицы прошлись по подиуму, демонстрируя шикарные меховые шубы.

Среди конкурсов первым стартовал конкурс фото. 14 мая во ВГУЭС в рамках Недели высокой моды PACIFIC STYLE WEEK фотохудожники из разных стран участвовали в PACIFIC VIEW. Председателем жюри конкурса был не кто иной, как звезда мировой фотографии, Рольф ГОБИТС. В жюри также вошли известный фотохудожник, основатель фотостудии-школы Alexey Romanoff Алексей РОМАНОВ, преподаватель отделения сервиса ВГУЭС, член Союза фотохудожников России Елена МЕЛЬНИКОВА, главный редактор журнала «Собрание Эксклюзив» Татьяна ВАРНАКОВА. Открытию предшествовал отборочный тур на три направления: блиц, фэшн и репортажная съемка. Фотографам предстояло на конкурсе фэшн-съемки сделать пять фотоснимков, которые надо было представить на следующее утро. У конкурса было продолжение: репортажная съемка, которая проходила всю неделю. Конкурсанты снимали главные события Недели Моды ради главного приза - 100 тысяч рублей.

В среду днем прошла первая в регионе промышленная выставка производителей одежды Pacific Expo. Ее участниками стали дизайнеры, создающие лимитированные коллекции, средние и крупные производственные объединения, выпускающие одежду серийно, авторы и ателье, специализирующиеся на индивидуальном пошиве одежды и текстиля. Выставка дала возможность продвинуть свой бренд на территории Дальнего востока России, найти потенциальных оптовых покупателей и привлечь к сотрудничеству дизайнеров-стилистов. На выставке проходили и заключение оптовых договоров, и розничная продажа для обычных покупателей. Одним из участников выставки стало уссурийская Трикотажная фабрика «Джейн», использующая в пошиве одежды ткани корейского производства. Вечером того же дня состоялось вручение наград компаниям сегмента Lux и премии Luxury Lifestyle Award-2013 в 11 номинациях, куда вошли и индустрия косметических средств, и конкурс на самое культурное событие года, и «творцы нового облика Владивостока» - художники города, и меценатство и благотворительность. Завершился вечер гранд-дефиле модных бутиков Владивостока. Показ коллекций вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Мужские образы от Armani зрители сразу же окрестили «чуркинским стилем». Не обошлось и без казусов. Обещанный перфоманс от модных бутиков также вызвал смех. Молодые девушки, выходившие на сцену в бумажных платьях, демонстрируя сумки и обувь разбрасывали с подиума бумажные «снежки», чем вызвали недовольство сидящих в первых рядах гостей.

В тот же вечер со своей коллекцией выступила Алена МИЛАНСКАЯ, наша землячка, талантливый и амбициозный дизайнер. Модели одежды Алены Миланской были выполнены в «круизном» стиле, одежда походила на ту, что носят стюардессы. Золотые, черные, бордовые оттенки превалировали в коллекции и смотрелись очень дорого и красиво.

Четверг для желающих постичь тайны творческой среды прошел более чем познавательно. Такие известные личности, как дизайнеры Игорь ЧАПУРИН и Алена Миланская, стилист, телеведущий и владелец сети салонов красоты Влад ЛИСОВЕЦ, маэстро, всемирно известный стилист, директор миланской Академии парикмахерского искусства Саверио ПАЛЬМА, провели мастер-классы для молодых студентов, учащихся по этим специальностям, а также для уже работающих в сфере моды местных фотографов, визажистов, стилистов.

Самым запоминающимся зрителям мероприятием на Неделе моды и стиля стал по-настоящему красивый юбилейный ХХ международный конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион», который каждый год становится очень зрелищным во Владивостоке. В этом году приняли участие авторы не только из России, но и японские, китайские, корейские, гонконгские модельеры, а так же дизайнеры из Великобритании. Номинации включали в себя «Прет-а-порте», «Юниор-мода», «Экодизайн», «Дебют», «Авангард», «Профи», «Перфоменс». Лучшей работой, представленной на конкурсе наградной продукции единодушно признан бренд-бук, представленный студентками специальности «Дизайн костюма» ВГУЭС Аленой Двужильной и Юлией Напаснюк. Из остальных работ, представленных на конкурс, жюри выделило эскиз Диплома победителя конкурса Пасифик Вью, разработанный Анной ДРАГАЛИНОЙ. Завершился вечер показом коллекции Игоря Чапурина.

Настоящим праздником для мужчин стал международный конкурс моделей «Супер-Модель АТР». На конкурсе выступили три модели из Бразилии, три из Китая, участвовали в конкурсе россиянки, девушки из Японии и Кореи. Модели представили разные типы красоты – азиатскую и европейскую. Шоу началось с представления моделей одежды от Маши ЦИГАЛЬ, назвавшую свою коллекцию «Make Love Not War», вдохновением для которой стало богемное прошлое звезды, а завершилось выступлением главного председателя жюри - роскошной Татьяны Котовой, бывшей солистки группы «Виа Гра».

На последние два дня Недели Моды и Стиля во Владивостоке были запланированы шоу-соревнования парикмахеров, визажистов и стилистов стран АТР под руководством Влада Лисовца, Аркадия СОКОЛОВСКОГО и Саверио Пальмы. Завершил все это великолепие в воскресенье показ, наверное, самого известного в России дизайнера, Валентина ЮДАШКИНА. Демонстрировать работы маэстро приехала его супруга, Марина Юдашкина с обещанной коллекцией Haute Couture, которую кутюрье представил в недавнем шоу в Кремле и в Париже.

Организаторы Недели Моды надеются, что подобный фестиваль станет не единственным и в последующие годы жители города Владивостока еще не раз смогут посмотреть и поучаствовать в таком проекте, как Фестиваль моды и стиля.

Надежда САВИНЫХ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.