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18% приморцев получают субсидии на оплату жилья и ЖКХ

20 Мая 2013, 08:53 | Владивосток

 

Как сообщает Приморскстат, только с начала года 66 тысяч приморских семей реализовали свое право на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (это 8,5% семей, проживающих в крае), из них более 10 тысяч (4%) проживают в краевом центре.

Общая сумма начислений по краю составила 338,6 млн. рублей, среднемесячный размер субсидий на одну семью – 1705 рублей. Всего социальной поддержкой по оплате жилья и коммуналки в крае пользуются 346,6 тыс. человек (17,8% населения), во Владивостоке – 102,3 тыс. человек.

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки в этом направлении составил 1280 млн. рублей (в т.ч. 503,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 776,3 млн. рублей из бюджета Приморского края). Среднемесячный размер помощи на одного пользователя по краю составил 1231 рубль (в 1 квартале 2012 года – 1018,1 рубля), во Владивостоке – 1075,6 рубля (981,6 рубля).

ZRPRESS.ru, Владивосток.

 

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Теги: Приморскстат  субсидии  жкх 



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