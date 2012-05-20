Во Владивостоке расцвели тюльпаны

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая, ZRPRESS. На клумбах Владивостока расцвели 120 тысяч тюльпанов желтого, красного, розового и пурпурного цвета. Цветники на Второй Речке, на кольце Инструментального завода, на Первой Речке, Молодёжной, в сквере Суханова радуют жителей и гостей яркой цветовой гаммой.

Кроме того, на городских клумбах впервые расцвели нарциссы. Цветы были высажены ещё осенью, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле.

А уже совсем скоро на городских клубах и газонах появятся целые композиции. Так, например, специалисты уже приступили к формированию цветников на Некрасовской, в Гайдамакском сквере, сквере Суханова, Блюхера и многих других. А на улице Фокина, Спортивной Гавани и в сквере Н.Н.Муравьева-Амурского высажены розы.

Напомним, что в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока" на 2011-2015 годы в этом году планируется высадить 30 тысяч кустарников, 3,5 тысячи деревьев и 1 миллион цветов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».