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Владивостокская жилищная инспекция встает на защиту прав горожан
Во Владивостоке создан отдел государственной жилищной инспекции. Его специалисты будут контролировать использование и сохранность жилья, следить за качеством коммунальных услуг, совместно с прокуратурой города проводить инспекционные проверки и составлять протоколы о всевозможных нарушениях.
«Краевая жилищная инспекция была создана два года назад, и в каждом городе создается отдел государственной жилищной инспекции, - комментирует начальник государственной жилищной инспекции администрации города Наталья Володченко. - Теперь он есть и во Владивостоке. Необходимость создания жилищной инспекции обусловлена той ситуацией, которая сейчас сложилась в сфере ЖКХ Владивостока: огромное количество управляющих компаний, всевозможные нарушения в их работе, недостаточная осведомленность горожан, как с этими нарушениями бороться. Мы работаем фактически с апреля, но обращений граждан уже сейчас поступает очень много. Они касаются и счетов, которые выставляют управляющие компании, и текущих ремонтов, которые они не проводят, и некачественного предоставления жилищных и коммунальных услуг. Если характеризовать нашу деятельность в целом, то мы пытаемся обеспечить более комфортное существование горожан в их собственных домах».
Если управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом по договору управления, не соблюдает условий договора, не реагирует на жалобы граждан, отдел государственной жилищной инспекции имеет право привлечь управляющую компанию к административной ответственности. Свои письменные обращения можно направлять в администрацию города по адресу: г.Владивосток, Океанский проспект, 20 - на имя начальника отдела государственной жилищной инспекции администрации города Н.А.Володченко.
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Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я мама одиночка, ребенок инвалид-детства диагност муковисцедоз( проблема легких). Я стою на очереди на жилое помещение с 2012 года. Мне предлагали жилье в декабре 2013 года на о. Попове, дом полу разваленный, не каких условий для проживания, конечно же я отказалась. В этом 2015 году мне опять предложили к заселению( как пишет администрация г. Владивостока ) жилое помещение, о. Русский, п. Подножье, д. 27, кв. 10. Приехав по данному адресу я увидела одноэтажный дом барачного типа, полу разваленный, в котором не возможно проживать. Особенно ребенку, которому необходимы хорошие условия для проживания. Как нам быть? Я очень хочу что бы у моего ребенка были хорошие условия. Я очень вас прошу принять какие нибудь меры. С уважением Никитина Ольга Владимировна. 23 апреля 2015 г.