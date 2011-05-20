www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивостокская жилищная инспекция встает на защиту прав горожан

20 Мая 2011, 14:23 | Владивосток

Во Владивостоке создан отдел государственной жилищной инспекции. Его специалисты будут контролировать использование и сохранность жилья, следить за качеством коммунальных услуг, совместно с прокуратурой города проводить инспекционные проверки и составлять протоколы о всевозможных нарушениях.

«Краевая жилищная инспекция была создана два года назад, и в каждом городе создается отдел государственной жилищной инспекции, - комментирует начальник государственной жилищной инспекции администрации города Наталья Володченко. - Теперь он есть и во Владивостоке. Необходимость создания жилищной инспекции обусловлена той ситуацией, которая сейчас сложилась в сфере ЖКХ Владивостока: огромное количество управляющих компаний, всевозможные нарушения в их работе, недостаточная осведомленность горожан, как с этими нарушениями бороться. Мы работаем фактически с апреля, но обращений граждан уже сейчас поступает очень много. Они касаются и счетов, которые выставляют управляющие компании, и текущих ремонтов, которые они не проводят, и некачественного предоставления жилищных и коммунальных услуг. Если характеризовать нашу деятельность в целом, то мы пытаемся обеспечить более комфортное существование горожан в их собственных домах».

Если управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом по договору управления, не соблюдает условий договора, не реагирует на жалобы граждан, отдел государственной жилищной инспекции имеет право привлечь управляющую компанию к административной ответственности. Свои письменные обращения можно направлять в администрацию города по адресу: г.Владивосток, Океанский проспект, 20 - на имя начальника отдела государственной жилищной инспекции администрации города Н.А.Володченко.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • olya_nikitina_1987@mail.ru16:59, 23.04.2015#

    Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я мама одиночка, ребенок инвалид-детства диагност муковисцедоз( проблема легких). Я стою на очереди на жилое помещение с 2012 года. Мне предлагали жилье в декабре 2013 года на о. Попове, дом полу разваленный, не каких условий для проживания, конечно же я отказалась. В этом 2015 году мне опять предложили к заселению( как пишет администрация г. Владивостока ) жилое помещение, о. Русский, п. Подножье, д. 27, кв. 10. Приехав по данному адресу я увидела одноэтажный дом барачного типа, полу разваленный, в котором не возможно проживать. Особенно ребенку, которому необходимы хорошие условия для проживания. Как нам быть? Я очень хочу что бы у моего ребенка были хорошие условия. Я очень вас прошу принять какие нибудь меры. С уважением Никитина Ольга Владимировна. 23 апреля 2015 г.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru