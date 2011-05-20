Владивостокская жилищная инспекция встает на защиту прав горожан

Во Владивостоке создан отдел государственной жилищной инспекции. Его специалисты будут контролировать использование и сохранность жилья, следить за качеством коммунальных услуг, совместно с прокуратурой города проводить инспекционные проверки и составлять протоколы о всевозможных нарушениях.

«Краевая жилищная инспекция была создана два года назад, и в каждом городе создается отдел государственной жилищной инспекции, - комментирует начальник государственной жилищной инспекции администрации города Наталья Володченко. - Теперь он есть и во Владивостоке. Необходимость создания жилищной инспекции обусловлена той ситуацией, которая сейчас сложилась в сфере ЖКХ Владивостока: огромное количество управляющих компаний, всевозможные нарушения в их работе, недостаточная осведомленность горожан, как с этими нарушениями бороться. Мы работаем фактически с апреля, но обращений граждан уже сейчас поступает очень много. Они касаются и счетов, которые выставляют управляющие компании, и текущих ремонтов, которые они не проводят, и некачественного предоставления жилищных и коммунальных услуг. Если характеризовать нашу деятельность в целом, то мы пытаемся обеспечить более комфортное существование горожан в их собственных домах».

Если управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом по договору управления, не соблюдает условий договора, не реагирует на жалобы граждан, отдел государственной жилищной инспекции имеет право привлечь управляющую компанию к административной ответственности. Свои письменные обращения можно направлять в администрацию города по адресу: г.Владивосток, Океанский проспект, 20 - на имя начальника отдела государственной жилищной инспекции администрации города Н.А.Володченко.