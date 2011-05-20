Школы попадут под видеонаблюдение

Еще 13 школ Владивостока в новом учебном году попадут под видеонаблюдение.

Сегодня системами круглосуточного слежения оснащены 7 образовательных учреждений города и 3 пришкольные спортивные площадки. Средства на установку систем будут выделены из городского бюджета в рамках целевой программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений г.Владивостока» на 2011-2013 годы. Видеокамеры будут установлены по периметру школ. В помещении охраны устанавливается монитор, на котором вся уличная картина как на ладони. Если камеры зафиксируют на территории школы хулиганство, вандализм, воровство, драку или возгорание, охранник тут же с помощью кнопки тревожной сигнализации передаст информацию на пульт пожарных или полиции. Для подробного разбора ЧП можно будет взять видеозапись, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.