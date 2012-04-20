Во Владивостоке в воскресенье ожидается сильный дождь

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. В субботу Приморье по-прежнему будет находиться под влиянием поля высокого давления. Сохранится малооблачная без осадков погода. В континентальных районах по-летнему жарко, в прибрежных районах прохладно. Днем в районах, удаленных от побережья, столбики термометра поднимутся до +19...+25°С, в прибрежных районах всего до +6...+12°С.

В воскресенье, 22 апреля, на край будет оказывать влияние южный циклон, который сместится с юго-востока Китая на Корейский полуостров. Приморье окажется в зоне его фронтальных разделов. Осадки начнутся во второй половине ночи на воскресенье на юго-западе края. В течение дня они распространятся на всю южную половину Приморья. Здесь ожидаются дожди, местами сильные. На побережье усилится юго-восточный ветер до 18-20, порывами до 25 м/с. В северной половине края небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах. В континентальной части Приморья воздух прогреется до +10...+15°C, на побережье до +6...+11°C, на севере края +17...+22°C.

В ночь на понедельник еще сохранится вероятность сильных дождей в южной половине края. Утром осадки начнут прекращаться на юго-западе Приморья и сохранятся только на востоке.

Во Владивостоке в субботу ожидается погода без осадков, будет дуть умеренный до сильного юго-восточный ветер. Температура воздуха в ночные часы составит +2...+5°C, днем +7...+9°C.

Во второй половине ночи на воскресенье в краевом центре начнется дождь. Непогода сохранится днем в воскресенье в ночь на понедельник - ожидается дождь, временами сильный. Воздух при сильном юго-восточном ветре не прогреется выше +5...+7°C, сообщает пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».