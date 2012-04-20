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У обманутых дольщиков Владивостока появилась надежда
ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел выездное рабочее совещание по вопросу завершения строительства «проблемных» объектов Владивостока.
В нем приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, депутаты Законодательного Собрания края, специалисты КГУП «Приморский водоканал», филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК», граждане-инвесторы и компании-застройщики.
Основная цель встречи – найти пути решения из сложившейся ситуации и оказать содействие гражданам-инвесторам в рамках действующего законодательства.
Участники совещания посетили сразу несколько проблемных объектов, расположенных на улицах Зейская, Кипарисова, Тобольская, Прапорщика Комарова, пр-т 100-лет Владивостоку, 2-я Круговая и Ватутина.
Вице-губернатор пообщался с гражданами-инвесторами, а также заслушал доклады представителей компаний-застройщиков. Участники совещания обсудили вопросы подключения объектов к внешним сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, графики производства работ и сроки завершения строительства.
По итогам совещания было принято решение оптимизировать затраты проблемных строящихся объектов по подключению к электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, оказать содействия застройщикам в оформлении исходно-разрешительной документации и возобновить строительство.
Владимир Балан подчеркнул, что необходимо вести жесткий контроль за сроками выполнения работ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Золотой Рог".
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