У обманутых дольщиков Владивостока появилась надежда

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел выездное рабочее совещание по вопросу завершения строительства «проблемных» объектов Владивостока.

В нем приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, депутаты Законодательного Собрания края, специалисты КГУП «Приморский водоканал», филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК», граждане-инвесторы и компании-застройщики.

Основная цель встречи – найти пути решения из сложившейся ситуации и оказать содействие гражданам-инвесторам в рамках действующего законодательства.

Участники совещания посетили сразу несколько проблемных объектов, расположенных на улицах Зейская, Кипарисова, Тобольская, Прапорщика Комарова, пр-т 100-лет Владивостоку, 2-я Круговая и Ватутина.

Вице-губернатор пообщался с гражданами-инвесторами, а также заслушал доклады представителей компаний-застройщиков. Участники совещания обсудили вопросы подключения объектов к внешним сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, графики производства работ и сроки завершения строительства.

По итогам совещания было принято решение оптимизировать затраты проблемных строящихся объектов по подключению к электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, оказать содействия застройщикам в оформлении исходно-разрешительной документации и возобновить строительство.

Владимир Балан подчеркнул, что необходимо вести жесткий контроль за сроками выполнения работ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Золотой Рог".