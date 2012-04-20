Студенты ДВФУ взяли курс на Висконсин

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете в рамках совместной сертификационной программы с Университетом Висконсин-Мэдисон (США) состоялась очередная видеолекция.

Программа состоит из шести блоков лекций российских и американских преподавателей и студентов Юридических школ (ЮШ) двух вузов.

В рамках курса студенты выступают с презентациями и общаются на темы, которые сами же и выбирают. Кстати, как отмечает куратор проекта, помощник директора ЮШ ДВФУ по международным вопросам Наталья Присекина, такой онлайн-курс будет интересен не только будущим юристам, но и студентам других Школ. Весь спектр обсуждаемых тем затрагивает разные сферы профессиональной деятельности учащихся. Из последних рассмотренных вопросов самыми интересными и обсуждаемыми оказались те, что были посвящены формам ведения бизнеса иностранными инвесторами в разных странах. Стороны обменивались мнениями, сравнивали инвестиционную привлекательность стран и преимущества выбора той или иной формы ведения бизнеса.

Интересной для американских студентов, среди которых есть ребята из Тайланда, Тайваня и Китая, оказалась презентация Натальи Присекиной о подготовке к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. Ведь эти страны уже в сентябре примут участие в масштабном международном событии. А на следующих занятиях студенты обсудят темы международного налогообложения и, так называемого, налогового рая — плюсы и минусы коммерческой деятельности в оффшорных зонах.

Юридическая школа американского университета Висконсин-Мэдисон в давних партнерах у ДВФУ. Международная дружба юристов началась еще в 1998 году, когда университеты организовали совместный англоязычный спецкурс «Современные проблемы международного права и бизнеса». Эксперты из ДВФУ и Университета Висконсин сошлись во мнении, что право должно сопровождать бизнес и развитие экономики в целом — это одна их тех целей, которой и служит правовая система.

- Мы решили, что такое сочетание — современные проблемы международного права и бизнеса — может быть полезным и нашим, и американским студентам, — объясняет Наталья Геннадьевна.

Для участия в проекте первое время российским и американским коллегам приходилось общаться по телефону. Зато теперь со стремительным развитием информационных технологий студенты, которых разделяет Тихий океан, спокойно общаются в режиме онлайн.

Занятия проводятся на добровольной основе и абсолютно бесплатно, все участники по окончании курса награждаются сертификатами. А вручают их лично каждому студенту куратор проекта с американской стороны, директор Восточно-азиатского Центра правовых исследований Юридической школы университета Висконсин Мэдисон Чарльз Айриш и директор Юридической школы ДВФУ Владимир Курилов.

Пресс-служба ДВФУ.