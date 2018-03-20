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Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД сообщила, что в течение дня 23 марта движение на переезде в районе Столетия будет ограничено. Назревший ремонт железнодорожного пути перенесли: движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановки "Моргородок" будет временно ограничено, кроме служебного транспорта, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе.
Для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд. Для остальных участников движения пересечение участка ремонтных работ будет осуществляться строго по командам регулировщика.
Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок с 9.00 утра и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переезде.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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