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Митинг в годовщину воссоединения Крыма и России во Владивостоке собрал десятки тысяч человек (фото)
Третью годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России отметили 18 марта, в Приморье. В праздничном митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке, стартовавшем с полуденным выстрелом, собрались около 17,5 тысяч граждан, среди них губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
18 марта был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В честь знаменательного события сегодня, уже третий год подряд, Ассамблея народов Приморья организует праздничный митинг, поддержать который пришли более 100 организаций. Участие в праздничном мероприятии принимают школьники и студенты, ветераны, спортсмены, военнослужащие, представители диаспор и общественных объединений, органов исполнительной власти, депутаты и просто неравнодушные приморцы.
В праздничной программе – выступления творческих коллективов и руководителей общественных организаций.
«Становится хорошей традицией собираться на берегу бухты Золотой Рог, выражать свое единство и поддержку Крыму. У нас общая держава – Россия, которая набирает все большую мощь. Хочется пожелать всем мира и благополучия!» – поздравила собравшихся руководитель региональной общественной организации «Приморский центр Украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.
«Прошло три года, как слово “Крым” всколыхнуло весь мир. Главное изменение, уже произошедшее на полуострове, – в душе людей, Крым в России, и они приветствуют это», – подчеркнул председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович.
«У нас с вами много общего, мы гордимся нашей историей. Дружбе двух регионов не страшны расстояния», – отметила лидер Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная.
«Наш Президент показал всем, что Россия ни перед кем не встанет на колени, она сильная и крепкая держава. Россия сделала все возможное, чтобы жители Крыма сами высказались, с кем пойдут в будущее. Кто бы не пытался разделить наш народ, это невозможно. На гербе Крыма начертано: «Процветание в единстве», – обозначила сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» Любовь Рязапова.
«Мы, курсанты Дальрыбвтуза, верим, что нашими общими усилиями, усилиями целого народа Крым будет процветать и станет настоящей жемчужиной нашей Родины. Сегодня Крым – это территория гражданского мира, территориального согласия и межнационального единства. Только вместе мы едины и непобедимы», – отметил курсант мореходного института Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Александр Дей.
Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума – большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
«В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение...», – заявил Президент РФ Владимир Путин ровно три года назад, выступая в Кремле.
Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
«Мы оба – приморские регионы, и я считаю, это будет правильно. Многие приморцы отдыхали в Крыму в Советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили в Крым каждый год, и это определенная ностальгия. Поэтому для многих это будет приятным моментом», – заявил Губернатор региона.
Отметим, в 2016 году в рамках второго Тихоокеанского туристского форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством курортов и туризма Республики Крым и Департаментом туризма Приморского края.
В прошлом году более 30 ребят из районов Приморского края, пострадавших от тайфуна «Лайонрок», смогли отдохнуть в международном детском центре «Артек» в Крыму.
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