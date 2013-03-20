Во Владивостоке все желающие смогут проверить свою грамотность

Первое занятие проекта «Русский по пятницам» состоялось в ДВФУ.

В ДВФУ снова будут писать Тотальный диктант. Эта уже традиционная Всероссийская акция пройдет 6 апреля. Она призвана привлечь внимание к вопросам образованности и развить культуру грамотного письма. Ее суть — добровольный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в нескольких городах России. В свое время проект этот получил «Серебряного лучника».

Вообще тотальные диктанты пишут не только в России, но и за рубежом. Во Владивостоке такое глобальное мероприятие будет проходить второй раз. К нам в Приморье акция пришла из Новосибирска и распространилась, благодаря двум молодым людям: Анастасии Левушкиной — старшему преподавателю кафедры политологии — и политическому консультанту Вячеславу Белякову.

— Мы стали организаторами тотального диктанта довольно случайно, — рассказал Вячеслав Сергеевич. — Мои друзья и коллеги из Новосибирска познакомили меня с Новосибирскими организаторами в прошлом году. Проект очень заинтересовал, и я взялся за его продвижение в Приморье. Уже во Владивостоке предложил Анастасии (мы вместе учились) мне помочь. Так и сложилось. Все остальное — дело техники.

В прошлом году диктант писало около 180 человек. Но не все сдали свои работы. Из тех людей, чьи диктанты проверялись, только 20 получили положительные оценки. Интересно что, согласно статистике, люди чаще всего допускают ошибки в правописании безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением.

В этом году организаторы решили провести не только диктант, но и подготовку к нему. Консультации будут проходить четыре пятницы подряд. Каждое занятие длится полтора часа — как обычная студенческая пара. Каждую консультацию будут проводить разные преподаватели кафедры. Первой с участниками знакомилась Наталья Милянчук — руководитель образовательной программы «Филология». Перед началом занятия Наталья Сергеевна рассказала немного о самом тотальном диктанте. Она сразу предупредила, что текст трудный. Начиная с 2010 года, его стали заказывать современным писателям. В 2010 году его автором был Борис Стругацкий, в 2011 — Дмитрий Быков, а в 2012 — Захар Прилепин.

В этом году текст для тотального диктанта пишет Дина Рубина. Она является лауреатом шести литературных премий, членом Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба, членом Союза русскоязычных писателей Израиля, автором семи романов («Вот идет Мессия!», «Последний кабан из лесов Понтеведра», «Синдикат»).

Организаторам Тотального диктанта писательница призналась: «Для меня, как для писателя, русский язык является одной из высших ценностей в жизни. Предложение написать текст для Тотального диктанта я сочла большой честью для себя».

Читать текст будут несколько раз. Сначала участники услышат его в исполнении автора в видеозаписи, где Дина Рубина на одной из площадок Новосибирска диктует свой материал. Второй раз ведущий прочитает текст полностью. Третий раз — по предложениям. Если участникам покажется, его диктуют слишком быстро, они могут попросить замедлить темп. После окончания диктанта у участников будет время проверить текст самостоятельно, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Каждое занятие «Русского по пятницам» будет уделено одному разделу русского языка. Первое было посвящено пунктуации. Участники вместе с преподавателем разобрали каждый случай постановки знака препинания в большом трудном предложении из рассказа А. П. Чехова «Ионыч». В оставшееся время вспомнили правила слитного и раздельного написания не.

На консультации присутствовали люди всех возрастов. Самые младшие — школьники — рассматривают эту акцию и подготовку к ней как неплохой способ повышения собственной грамотности перед ЕГЭ. Те, кто постарше, пришли подтвердить свою квалификацию. Радует, что этот проект интересует людей со всего Приморья. На первое занятие приехали люди не только из Владивостока, но и из Артема.

— Очень хорошо, что в тотальном диктанте могут принимать участие все желающие, — считает одна из участниц, Алина. — Организаторы в этом году проводят доступные всем консультации перед самим мероприятием. Это шанс проверить знания и «подтянуть» их.

— У меня по русскому языку была твердая «четверка» в школе, — делится Ольга. — Интересно, какую оценку получу спустя 22 года после ее окончания.

После занятия участники задавали вопросы и предлагали темы для следующих консультаций. Так, например, поступило предложение провести мини-диктант — тренировку, чтобы каждый увидел, в каких правилах у него пробелы.

После занятия руководитель образовательной программы ДВФУ «Филология (русский язык и литература) «Наталья Милянчук ответила на несколько вопросов.

— Скажите, для чего, по вашему мнению, нужно проводить тотальный диктант?

— Если это вопрос о том, зачем тотальный диктант нужен тем, кто приходит его писать, то могу только предположить, что люди хотят проверить себя, свою компетентность, языковую грамотность. Примечательно, что акция стала популярной именно в последние годы, она стала интересна людям и имеет в общественном сознании высокую социальную оценку: наконец-то быть грамотным становится престижным. А нам — организаторам — «Тотальный диктант» нужен для того, чтобы еще раз привлечь внимание массовой аудитории к проблемам языковой грамотности и речевой культуры. Проект имеет и воспитательное значение, так как тексты, которые вся страна пишет под диктовку, наполнены общественно значимым содержанием.

— Если организаторы так заботятся о русском языке, почему для названия диктанта выбрали иноязычное слово?

— Вообще слово «тотальный» означает «всеобщий, охватывающий всех без исключения». Думаю, организаторы выбрали его не случайно. Оно более сильное, энергичное, чем слово «всеобщий». В нем выражена решимость. Может быть, сыграло свою роль то, что это более новое слово, более современное. Поэтому эта акция так популярна среди молодежи. В названии читается заявка на то, что акция призвана охватить не просто всю страну, а весь «русский мир», кстати, наши соотечественники за рубежом также с удовольствием пишут «Тотальный диктант».

— Как вы считаете, полезны ли такие подготовительные консультации?

— Думаю, что очень полезны. Сегодня я видела удовлетворенные и даже радостные лица. Это удивительно, но люди испытывают настоящее удовольствие просто от того, что могут, как в школьные годы, разобрать предложение и расставить в нем знаки препинания, припомнить уже забытые, но, оказывается, такие родные правила. Вы сами видели — поступили заявки на следующие занятия, а это значит, что участники хотят продолжать подготовку. Конечно, за несколько консультаций сложно повторить все необходимое, но можно как следует настроиться на такое нелегкое испытание, как «Тотальный диктант».

Фото с сайта газеты "Остров.ру".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.