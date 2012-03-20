Вода во Владивостоке будет без хлорки

Ученые начали проектирование электролизной установки во Владивостоке. Планируется, что к концу 2012 года система по производству гипохлорита натрия начнет работу на Пионерском гидроузле краевого центра. Новая установка позволит отказаться от хлорирования воды.

В рамках краевой программы «Экологическая безопасность населения и окружающей среды при очистке воды» КГУП «Приморский водоканал» поэтапно переходит на обеззараживание воды гипохлоритом натрия и отказывается от использования жидкого хлора. Как напомнили в пресс-службе администрации Приморского края, такое же оборудование было установлено на Богатинском гидроузле еще 2010 году, а в декабре 2012-го начала работать установка на насосной станции IV подъёма «Горностай». Пришла очередь узла Седанкинского водохранилища, действующего еще с 1936 года. Гипохлорит натрия производится из обычной поваренной соли. Все процессы автоматизированы, включая дозирование обеззараживающего вещества в зависимости от качества воды.

«Золотой Рог».