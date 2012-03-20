Мини-ТЭЦ «Северная» на острове Русском введена в эксплуатацию

13 марта Министерством регионального развития РФ выдано разрешение на ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ «Северная» на о. Русском. Заказчиком строительства является ОАО «ДВЭУК».

Основным топливом для генерирующего оборудования этой мини-ТЭЦ является газ, резервный источник – дизельное топливо. Данный объект мощностью: тепловой – 12,6 МВт (10,8 Гкал/ч) и электрической – 3,6 МВт предназначен для тепло- и электроснабжения корпусов Дальневосточного федерального университета и потребителей, находящихся в поселке Поспелово острова Русского. На мини-ТЭЦ установлены две газотурбинные установки с утилизацией тепла выхлопных газов (когенерационные установки, обеспечивающие комбинированное производство электроэнергии и тепла) и два газовых водогрейных котла.

«Золотой Рог».