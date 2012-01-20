На Дальневосточной железной дороге изменяется время прибытия во Владивосток ряда пассажирских поездов

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ZRPRESS. В связи с проведением работ по организации интермодальных перевозок по маршруту Владивосток – Аэропорт «Кневичи» изменяется время прибытия во Владивосток следующих пассажирских поездов (время московское):

№ 2 Москва – Владивосток отправлением со станции Москва с 27 января 2012 года. Со 2 февраля поезд прибывает на конечную станцию Владивосток в 23.26 (+9 минут).

№ 240 Москва – Владивосток отправлением со станции Москва с 28 января 2012 года. С 3 февраля поезд прибывает на конечную станцию Владивосток в 17.22 (+7 минут).

№ 134 Пенза – Владивосток отправлением со станции Пенза с 25 января 2012 года. С 31 января поезд прибывает на конечную станцию Владивосток в 03.38 (+7 минут).

№ 8 Новосибирск – Владивосток отправлением со станции Владивосток с 28 января 2012 года. С 1 февраля поезд прибывает на конечную станцию Владивосток в 23.26 (+9 минут).

Для дополнительной информации пассажирам обращаться в пассажирские кассы и по телефону единого справочного центра: 88007750000 (звонок по России бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».