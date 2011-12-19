В акваторию Владивостока заплыли нерпы

Десятки пятнистых тюленей пришли в прибрежные бухты и заливы Владивостока в поисках рыбы.

Пятнистые тюлени (ларги), которые приходят к берегам Владивостока каждую зиму для размножения, снова замелькали перед объективами жителей города. Ученые насчитывают в заливе Петра Великого до двух тысяч особей за сезон. Об этом РИА PrimaMedia сообщил специалист Тинро-Центра Михаил Маминов.

Пятнистый тюлень, или нерпы-ларги — вид тюленей, находящийся в близком родстве с обыкновенным тюленем и имеющий схожую внешность. Обитает в северном Тихом океане от Аляски до Японии и на территории дальневосточного побережья России. Ларги имеют светлый окрас меха и достигают в длину до 1,7 метра.

"Нерпы пришли к берегам Владивостока - в Амурский залив - с островов Римского-Корсакова, расположенных неподалеку в заливе Петра Великого. Сейчас они возвращаются с летней миграции, и примерно до февраля их можно будет увидеть в черте города у мыса Эгершельд и с побережий других районов", - сказал Игорь КАТИН, старший госинспектор Дальневосточного морского заповедника, кандидат биологических наук.

"В этом году ларги зашли в бухту Новик 21 ноября, а точнее была замечена одна особь" - очевидец.

"Ларги пришли в акваторию города в поисках рыбы. Это говорит о том, что здесь достаточно чистая вода. Кроме того, в рацион тюленей входят креветки, мелкие крабы и осьминоги", - отметил Игорь Катин.

По словам ученого, ларга приходит для размножения уже в октябре. В конце ноября, с образованием льда в Амурском заливе, ее можно наблюдать вблизи острова Коврижка. Самое большое количество тюленей в заливе Петра Великого наблюдается в период размножения в феврале-апреле. В это время число особей может достигать двух тысяч.