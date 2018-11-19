Новые улицы появились во Владивостоке

Сразу шесть новых улиц наименованы во Владивостоке. Такое решение было принято на заседании комиссии по городской топонимике под председательством заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко.

Так, в районе улицы Максимовича на территории садоводческого товарищества «Пионер» появились улицы Маака (в честь русского ученого Ричарда Карловича Маака), Венюкова (в честь русского путешественника и военного географа Михаила Ивановича Венюкова), Надарова (в честь российского военного деятеля, генерала от инфантерии, писателя, одного из первопроходцев Уссурийского края Ивана Павловича Надарова), а также улица Тихоокеанская.

На одну улицу стало больше в районе бухты Лазурной — там появилась улица Журавлиная. А улица от Университетского проспекта до полуострова Канал на острове Русский теперь носит название Гродекова.

Напомним, в комиссию по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Почты России, Российского государственного архива Дальнего Востока, Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева и другие.

При принятии решений по наименованию улиц в краевой столице специалисты администрации Владивостока и члены комиссии по городской топонимике проводят большую подготовительную работу по изучению архивных данных, документов, анализируют традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня. Улицы во Владивостоке наименовываются по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока».

Газета "Золотой Рог", Владивосток