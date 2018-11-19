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Новые улицы появились во Владивостоке

19 Ноября 2018, 08:47 | Владивосток

Сразу шесть новых улиц наименованы во Владивостоке. Такое решение было принято на заседании комиссии по городской топонимике под председательством заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко.

Так, в районе улицы Максимовича на территории садоводческого товарищества «Пионер» появились улицы Маака (в честь русского ученого Ричарда Карловича Маака), Венюкова (в честь русского путешественника и военного географа Михаила Ивановича Венюкова), Надарова (в честь российского военного деятеля, генерала от инфантерии, писателя, одного из первопроходцев Уссурийского края Ивана Павловича Надарова), а также улица Тихоокеанская.

На одну улицу стало больше в районе бухты Лазурной — там появилась улица Журавлиная. А улица от Университетского проспекта до полуострова Канал на острове Русский теперь носит название Гродекова.

Напомним, в комиссию по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Почты России, Российского государственного архива Дальнего Востока, Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева  и другие.

При принятии решений по наименованию улиц в краевой столице специалисты администрации Владивостока и члены комиссии по городской топонимике проводят большую подготовительную работу по изучению архивных данных, документов, анализируют традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня. Улицы во Владивостоке наименовываются по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: улица  владивосток 



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