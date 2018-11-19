Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новые улицы появились во Владивостоке
Сразу шесть новых улиц наименованы во Владивостоке. Такое решение было принято на заседании комиссии по городской топонимике под председательством заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко.
Так, в районе улицы Максимовича на территории садоводческого товарищества «Пионер» появились улицы Маака (в честь русского ученого Ричарда Карловича Маака), Венюкова (в честь русского путешественника и военного географа Михаила Ивановича Венюкова), Надарова (в честь российского военного деятеля, генерала от инфантерии, писателя, одного из первопроходцев Уссурийского края Ивана Павловича Надарова), а также улица Тихоокеанская.
На одну улицу стало больше в районе бухты Лазурной — там появилась улица Журавлиная. А улица от Университетского проспекта до полуострова Канал на острове Русский теперь носит название Гродекова.
Напомним, в комиссию по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Почты России, Российского государственного архива Дальнего Востока, Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева и другие.
При принятии решений по наименованию улиц в краевой столице специалисты администрации Владивостока и члены комиссии по городской топонимике проводят большую подготовительную работу по изучению архивных данных, документов, анализируют традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня. Улицы во Владивостоке наименовываются по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока».
Новости тематики
- Новые улицы появились во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока: "Нас мучают жаждой"
- К делу экс-мэра Владивостока подключился Конституционный суд
- "Уж коль довелось оказаться в тюрьме, хотелось бы иметь такого соседа"
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Google и "Союзмультфильм" представляют: онлайн-чтения "От мала до велика"
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
Новости раздела
- Новые улицы появились во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока: "Нас мучают жаждой"
- К делу экс-мэра Владивостока подключился Конституционный суд
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Православные Владивостока недоумевают по поводу выбора нового города-побратима
- "Уж коль довелось оказаться в тюрьме, хотелось бы иметь такого соседа"
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Экс-мэр Владивостока верит, что этот важный объект будет построен в городе
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"