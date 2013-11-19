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Во Владивостоке состоится благотворительная распродажа

19 Ноября 2013, 14:57 | Владивосток

24-25 ноября в магазине «Стрекоза» (Владивосток, ул. Печорская, 2, ост. «Молодежная») состоится благотворительная распродажа в пользу 5-летнего Савелия КУРЧЕНКО (эпилепсия, ДЦП и ЗПР) и Светланы МАКАРЕНКО (онкология).

На Западе давно популярна концепция ответственного потребления, один из принципов которого означает, что покупателям не все равно, на что идут потраченные ими деньги. Это позволяет людям ощущать сопричастность к высокой и благородной цели. В случае с владивостокским благотворительным сейлом каждая совершенная покупка служит как раз такой цели – дарит шанс на здоровую жизнь двум конкретным жителям приморья: Светлане и маленькому Савелию.

Пришедших на ярмарку-распродажу покупателей ждут одежда и обувь для детей и взрослых, авторские работы, игрушки, книги, сувениры и много других нужных, красивых и полезных вещей, предоставленных жителями Владивостока и края, по очень выгодным ценам. А также большой выбор сладостей и выпечки, в том числе и от знаменитого шеф-повара портала «Владмама» Дайкири.

Инициатива организации благотворительного сейла принадлежит пользователям портала «Владмама». С историями болезни Светланы Макаренко и Савелия Курченко можно ознакомиться там же (www.vladmama.ru). Все вырученные в ходе распродажи средства будут направлены на их лечение. А потому каждый покупатель ценен.

Итак, 24-25 ноября, с 11.00 до 18.00 всех неравнодушных владивостокцев и гостей города ждут на Печорской, 2.

Татьяна СУЩЕНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Сушенцова
Теги: благотворительность  рак  торговля  ДЦП  здоровье 



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