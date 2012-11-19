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АНКОР и второй HR-провайдер в мире слились в альянсе
Генеральный директор кадрового холдинга АНКОР Сергей САЛИКОВ и член правления компании Randstad Ден БРОК подписали соглашение о создании стратегического бизнес-альянса.
В соответствии с соглашением холдинг АНКОР получает статус эксклюзивного партнера компании Randstad на территории СНГ. При этом сохраняется автономность и независимость двух компаний.
Россия имеет стратегический приоритет для большинства крупнейших мировых корпораций, в связи с этим потребность в кадровых услугах в нашей стране постоянно растет. Компания Randstad, заключив соглашение с АНКОРом, получает возможность предлагать своим глобальным клиентам качественные профессиональные услуги на территории СНГ. Благодаря этому Randstad усиливает конкурентные преимущества на международном рынке без фактического выхода в Россию.
АНКОР, в свою очередь, получает доступ к 50-летнему опыту и технологиям, которыми обладает Randstad, а также возможность предлагать своим локальным клиентам комплексные кадровые решения по всему миру.
«Альянс с таким глобальным игроком, как Randstad, имеет для нас стратегическое значение - с одной стороны, это доступ к международным тендерным площадкам, с другой - приобретение бесценного опыта у глобального игрока, в том числе в области управления масштабными проектами. Главным результатом подписанного соглашения мы видим приращение бизнеса АНКОРа и вывод компании на качественно новый уровень», - прокомментировал соглашение Сергей Саликов.
Холдинг АНКОР - крупнейшая кадровая компания в России и СНГ. С 1990 года АНКОР специализируется в области поиска, подбора персонала и лизинга персонала, а также HR-консалтинга и аутсорсинга бизнес-процессов. RandstadGroup - одна из ведущих компаний в мире в области HR-услуг, основанная в 1960 году. Портфель продуктов варьируется от подбора и предоставления персонала различных категорий на постоянную работу и временные проекты до комплексных HR¬-решений.
Елена ЛЕНСКАЯ.
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