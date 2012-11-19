Золотой мост во Владивостоке в полноцвете

Совсем недавно Владивосток радовался по поводу открытия моста через бухту Золотой Рог. Казалось, весь город вышел, чтобы пройти под белоснежными вантами. Сегодня это уже история, как и четыре года его строительства. История, к счастью, запечатленная в слове и многочисленных фотографиях.

Недавно вышла в свет книга «Мостостроители», рассказывающая об уникальной стройке, – совместный проект Издательской компании «Золотой Рог» и Тихоокеанской мостостроительной компании. Держа ее в руках, можно лишь порадоваться, что идея, в общем-то лежащая на поверхности, – проследить за ходом строительства с первого колышка до торжественного финиша – нашла сторонников как среди мостостроителей, которые оказали крепкую финансовую поддержку проекту, так и в журналистской среде. Восстановить хронологию событий в картинках помогали не менее десятка фотокорреспондентов, побывавших на стройке в разное время. И все эти годы рядом с мостостроителями была автор текста, обозреватель «ЗР» Ирина БАРАННИК, наш сегодняшний собеседник.

– Ирина Сергеевна, для вас это был первый опыт подобного масштаба?

– Опыт был действительно первый, хотя в своей журналистской практике стройка в широком смысле была одной из моих любимых тем. Возможно, этот факт и стал решающим, когда издательская компания доверила мне этот проект.

– Когда бывали на стройке, общались с рабочими, насколько то, что вы видели, разнилось с образом, представленным, так сказать, из-за забора стройплощадки?

– С разных точек города все видели, как сначала появились временные красно-оранжевые опоры моста, как стали расти постоянные опоры, и в том числе крупнейшие из них, сегодня все знают, что это пилоны. А там, вблизи, я встречалась с людьми, которые очень несуетно и как-то основательно всю эту работу делали, даже если возникали немалые сложности. И потом, ну, может быть, с чуть большей экспрессией в голосе, говорили: «Мы победили».

Вообще, раньше не часто доводилось видеть в одном месте такое количество позитивно настроенных, увлеченных своим делом и очень патриотичных людей. Посмотрите на их лица, представленные в книге, ведь этого не сыграешь. И еще одна деталь, вспомните, что строительство моста разворачивалось во второй половине 2008 года, когда кризис практически парализовал строительную отрасль региона и многие объекты были просто законсервированы. Побывав на площадках ТМК, как-то укреплялся в мыслях, что преодолеем и этот кризис и все наладится.

– В эти визиты на стройплощадку для вас что-то новое открывалось, чего не знали ранее?

– Конечно. И прежде всего уникальные технологии, в суть которых мне помогали вникнуть специалисты. Ведь на этой стройке действительно использовался лучший мировой опыт – и в части монтажа главного руслового пролета (737 метров над водой), и в части вантовой системы, и в том, что касается защиты металла от коррозии. Многое на стройке удивляло и восхищало. Например, металлическая арматура, смонтированная для бетонирования анкерного пролета, ее можно сравнить с кружевами или с пчелиными сотами, и трудно осознать, что все это сделали человеческие руки.

И еще одно открытие этой стройки – удивительные люди. Профессионалы, руководители высокого уровня и простые рабочие: сварщики, монтажники, плотники. Поражала их уверенность, что все будет сделано, как надо, и мост будет построен. Особенно если вспомнить тот скептицизм, который витал тогда во Владивостоке. А еще – удивительный романтизм и какая-то просто детская обидчивость этих мужественных людей, если кто-то писал откровенную глупость в адрес их объекта.

– Если подводить некий итог, то вы довольны тем, что получилось?

– Беру книгу в руки, и что-то внутри трепещет… По-моему, наш проект удался. Ведь книга - это не только текст, а в нашем случае – это еще и около трех сотен фотографий, собранных из архивов нескольких фотокорреспондентов и пресс-служб ТМК и предприятий-партнеров. Лица, мгновенья большой стройки – теперь уже история. Это еще и достойное оформление – дизайн-макет и верстку сделала заместитель генерального директора ОАО «ИК «Золотой Рог» по производству Марина БОЖКО. И наконец, хорошее полиграфическое исполнение. Кстати говоря, некоторые мои знакомые на вопрос «где печатали?» получали совершенно неожиданный ответ – во Владивостоке, в типографии ПСП, а переплет – в ИПК «Дальпресс». Одним словом, сделано во Владивостоке.

– Если бы вы не входили в авторский коллектив, приобрели бы такую книгу?

– Думаю, да. И подобные книги – о крае, городе, его истории и людях - в моей библиотеке, конечно, есть. Очень надеюсь, что и наши «Мостостроители» найдут свое место на книжных полках тех, кто интересуется историей своего края. Ведь мы постарались представить такую историю – конкретного строительного объекта, который навсегда изменил лицо города, и людей, построивших за четыре года мост через бухту Золотой Рог, названный Золотым.

Евгений ИТАРОВ.



Уникальный проект Издательской компании «Золотой Рог» и Тихоокеанской мостостроительной компании

Буквально на глазах владивостокцев мечта, которой насчитывалось более ста лет, стала реальностью. Мост соединил два берега Золотого Рога, навсегда изменив облик Владивостока и, в какой-то степени, уклад жизни сотен тысяч его жителей.

Издательская компания «Золотой Рог» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» решили увековечить грандиозное действо в книге, которую редакция готовила без малого четыре года, стараясь не пропустить ни одного сколь-либо значимого события Большой Стройки.

Это глянцевое богато, иллюстрированное редчайшими фотографиями издание большого формата на 296 страницах рассказывает о строительстве Золотого моста от первого колышка до торжественного разрезания ленты… О доселе невиданных в России технологиях и материалах… О неожиданных трудностях, с которыми пришлось сталкиваться мостостроителям, их сомнениях и проблемах…

О больших и маленьких победах, и неописуемой радости, и настоящем празднике после окончания работ… И, конечно же, о людях, в трудовой биографии которых участие в возведении моста, без сомнений, стало самым главным делом…

«Мостостроители» - книга, которая украсит любую домашнюю и офисную библиотеку. Книга, которая может стать отличным подарком. Книга, ценность которой с годами будет только возрастать.

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