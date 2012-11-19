Наука в ДВФУ получит новые стимулы к развитию

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS.

Одной из основных идей, которые выдвинул проректор, стало изменение системы участия студентов в грантовых программах:

— Для поощрения работы студентов над грантовыми исследованиями мы планируем организовывать ставки в научно-инновационном блоке. Так студент, выполняющий грант, становится полноправным научным сотрудником университета и может получать заработную плату за свою работу, отправляться в командировки, на стажировки и конференции без каких-либо организационных проблем, — объяснил Игорь Геннадьевич.

Молодежному научному активу ДВФУ, в свою очередь, Игорь Проценко предложил подумать над тем, какими могут быть минимальные квалификационные требования к студенту для принятия его в штат вуза и какая заработная плата должна быть установлена для таких сотрудников,сообщает пресс-служба ДВФУ.

Еще одна проблема, которую поднял проректор на встрече, — плагиат в студенческих работах. В ближайшее время научный и учебный блоки ДВФУ совместно со студентами выработают критерии того, что считать плагиатом и какие формы порицания вводить за это нарушение.

Также в университете планируется сильная реформа инновационного блока:

— Мы собираемся серьезно расширить участие студентов в конкурсе У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника) и материально стимулировать вас к победе. Так, за счет Программы развития ДВФУ планируется вводить дополнительное поощрение победителей конкурса У.М.Н.И.К. К примеру, сумма гранта по конкурсу составляет 200 тысяч рублей — и в случае победы университет готов выделить студенту дополнительно еще 300 тысяч рублей на исследование, — рассказал Игорь Проценко.

Вместе с поощрением необходимо ввести и систему менторства — уверен проректор. На студента должна быть возложена ответственность за выполнение своих обязательств по исследованию или проекту. Не секрет, что многие победителей конкурса У.М.Н.И.К. так и не выходят на новый уровень своего исследования просто потому, что забрасывают его.

— Для повышения качества наших научных исследований необходим контроль за выполнением студентом работы, на которую фонд или университет выделили ему деньги, — заявил Игорь Геннадьевич.

Помимо идей совершенствования научно-инновационной деятельности вуза, проректор Игорь Проценко дал студентам и молодым ученым несколько советов, один из которых — вести прикладные исследования для привлечения денежных потоков крупнейших инвесторов, многие из которых являются партнерами ДВФУ.

Также проректор посоветовал молодежи активнее подавать заявки на различные гранты:

— Когда организаторы конкурса видят, что на грант подал заявку студент, они намного охотнее дают деньги, чем тогда, когда заявителем является уважаемый профессор. Такова, например, политика Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) — советую вам обратить на него особое внимание. Также несложно получить одобрение в грантах Президента РФ, а я, в свою очередь, охотно подписываю практически любые студенческие заявки. Многие фонды не выполняют план государственного заказа именно по студенческим и аспирантским исследованиям, поэтому подать заявку от своего имени — очень хороший шанс выиграть грант.

Игорь Проценко предложил молодежному научному активу университета встречаться как минимум раз в месяц для того, чтобы обмениваться мнениями, идеями и предложениями по поддержке научно-инновационной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых ДВФУ.