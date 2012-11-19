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Во Владивостоке обнаружена "золотая" тумбочка, которая исполняет желания судебных приставов
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября, ZRPRESS. В отдел судебных приставов по Советскому району города Владивостока (Приморский край) поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина И. в пользу гражданина С. задолженности в размере 1 678 200 рублей.
Не желая погашать долги, гражданин И. в кратчайшие сроки переписал все свое имущество - домашний кинотеатр, 2 автомашины, бытовую технику и пр. - на жену. Мебель в квартире, согласно документам, тоже была приобретена супругой должника и являлась ее собственностью. В ходе проверки имущественного положения судебные приставы установили, что, согласно документам, должник владеет лишь тостером и тумбочкой, на которые судебные приставы решили наложить арест.
Однако тумбочка оказалась «золотой». Супруги просто забыли, что крупная сумма денег находилась именно там. При составлении акта описи и ареста должник попросил «тайм-аут», уединился с женой для проведения переговоров и через несколько минут выплатил наличными всю сумму долга в размере более полутора миллионов рублей.
Сумма долга перечислена на счет взыскателя, который уже и не надеялся получить назад когда-то одолженные своему приятелю деньги, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.
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