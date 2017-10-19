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Отопление начнет поступать в квартиры владивостокцев с 23 октября
Постановление об этом уже подписано в администрации города, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Запитка систем водой по всему городу пройдет в течение недели. Тепло подадут в учреждения социального назначения, в жилые дома, в организации и на предприятия, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Подготовка города к предстоящему отопительному сезону была выполнена в соответствии с планом и в установленные сроки. В учреждениях социального назначения в течение лета по заказу администрации Владивостока ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы», - рассказали в администрации города.
Добавим, что перед отопительным сезоном в городе были проведены гидравлические испытания, во время которых выявляли поврежденные участки трубопроводов. На аварийных участках были проведены ремонтные работы. Во время прохождения отопительного сезона аварийно-восстановительные бригады будут работать в круглосуточном режиме.
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