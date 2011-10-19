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Саммит АТЭС - 2012
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ДВФУ на Русском: взгляд канадской дипломатии

19 Октября 2011, 13:28 | Владивосток

Высокая степень готовности объектов Саммита АТЭС-2012 впечатлила высоких канадских гостей

17 октября на острове Русский побывала официальная делегация Посольства Канады во главе Маргарет Фелисиак – Генеральным консулом Посольства Канады в России, Советником Правительства Канады. С канадской стороны в поездке так же приняла участие Татьяна Владимировна Деменок – Почетный Консул Канады во Владивостоке.

С российской стороны делегацию сопровождали заместитель Генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» по строительству Дмитрий Устюгов и заместитель Генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» по координации Эдуард Лисогор, а так же начальник экспертно-аналитического отдела по вопросам проведения Саммита АТЭС администрации Приморского края Елена Абрамова.

В ходе поездки по строительной площадке Дальневосточного федерального университета, к делегации присоединились представители генерального подрядчика строительства – Марат Гринберг, заместитель Гендиректора ЗАО «Крокус Интернэшнл» и Эмиль Велиев, заместитель директора дальневосточного филиала ЗАО «Крокус Интернэшнл», которые рассказали канадским гостям о том, в каких тяжелых условиях начиналось строительство на острове, насколько масштабную работу по подготовке инфраструктуры стройплощадки пришлось провести для начала строительства, как разрабатывались транспортные схемы для поставки стройматериалов. Теперь же, спустя два года после начала строительства, гости увидели целый город – помещения ДВФУ и Конференц-центра находятся в высокой степени готовности. Представители канадской делегации отметили индивидуальность проектов ДВФУ. Это не типовые здания, которые повторяют уже имевшиеся где-то проектные решения, а совершенно оригинальные проекты.

Объезд территории построенного федерального университета начался с четвертого корпуса, в котором во время проведения Саммита АТЭС-2012 будут проживать главы государств стран-участниц. Участниками делегации был осмотрен один из президентских номеров.

Далее гости осмотрели Физкультурно-оздоровительный комплекс, помещения Общестуденческого центра и залы заседаний Конференц-центра, в которых пройдут основные мероприятия Саммита АТЭС. Сегодня в залах заседаний уже завершаются отделочные работы и, до момента начала мероприятий Саммита, в этих помещениях должны пройти десятки «обкаточных» мероприятий регионального, федерального и международного значения. Канадские гости высоко оценили увиденную работу строителей: 850 тысяч квадратных метров зданий и сооружений за два года – это действительно рекорд российских строителей.

Завершая встречу, Эдуард Лисогор отметил, что сегодня и федеральные, и краевые власти придают большое значение строящимся объектам Саммита АТЭС и координации работы в этом направлении. «Губернатор Приморского края регулярно осматривает строящиеся объекты АТЭС-2012, проверяя ход работ и готовность этих объектов к мероприятиям сентября 2012 года!» - отметил Эдуард Лисогор.

Автор: Александр Огневский, секретарь ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ»
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