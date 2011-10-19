На что поднялась рука у мэрии Владивостока

Депутаты краевого центра сформировали список наказов избирателей на 2012 год и отправили его в администрацию города. Там из 213 наказов одобрили 42, отклонив 133 и заявив, что по 38 объектам, попавшим в наказы, работа уже идет.

На все 42 наказа выделяются 167 млн рублей. Из них 87(!) млн – на один наказ! Кому повезло отхватить более чем половину всего «наказного» бюджета? Детскому садику на ул. Нейбута, находящемуся в округе депутата Марины ЛОМАКИНОЙ. Деньги заложены на его ремонт.

Депутаты комитета по социальной политике и делам ветеранов были откровенно возмущены таким дележом средств, в частности, и отношением к списку наказов в принципе. Их не убедили аргументы заместителя главы города Екатерины ХИМИЧ о том, что у нее не поднялась рука вычеркнуть из списка наказов детский сад, ведь всем известна ситуация с дефицитом дошкольных учреждений в краевом центре. Не убедили потому, что комитет не согласился с позицией администрации по секвестированной части списка наказов.

- Мы понимаем, что есть приоритетные направления, в частности строительство детских садов, но, тем не менее средства на выполнение наказов избирателей, должны равномерно распределяться между округами, - сказала председатель комитета Людмила ТАЛАБАЕВА.

Так на что у мэрии поднялась рука?

В администрации Владивостока поднялась рука отклонить ремонт внутриквартальных проездов по Океанскому проспекту, 109,105, 103 под предлогом того, что плановый ремонт назначен на 2013 год. По этой причине еще пару лет придется выстоять в ожидании ремонта подпорным стенам в Некрасовском переулке, на Партизанском проспекте и улице Саратовской, а также еще два года придется горожанам ломать ноги на лестничных маршах Крыгина,17а, Амурской, 20, Саратовской,11, Верхнепортовой, Бестужева. Забавно, что в список наказов попали пожелания населения о ремонте лестничных маршей, отремонтированных в 2009 году!

Часть наказов отклонены, поскольку территории, где горожане пожелали провести некие работы, находятся в ведении УК. Строго по закону мэрия, может, и права, но УК, способных потянуть дорожный ремонт, всего две-три. И то чаще всего это не управляющие компании, а ТСЖ.

И не будет выполнен наказ о строительстве общественных бань в Ленинском районе по причине отсутствия «земельного участка в муниципальной собственности для постройки».

И все-таки депутаты приняли список наказов.

- Нас поставили в такие условия, что не принимать документ было нельзя. Но вопросы по распределению бюджетных средств остались, поскольку половина всех запланированных средств была направлена на обеспечение потребностей одного депутата, в то время как некоторые важные объекты, внесенные как наказы избирателей другими депутатами, были вычеркнуты из списка, - сказал депутат Владимир ЛОБОДА.