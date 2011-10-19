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Владивостокская молодежь устроила экологические игры

19 Октября 2011, 00:19 | Владивосток

«Встал утром, умылся, привел себя в порядок - приведи в порядок свою планету» - это правило Маленького Принца из одноименной сказки ЭКЗЮПЕРИ стало руководством к действию и для сотен Владивостокских школьников: в начале сентября в приморской столице стартовал очередной проект городской администрации, посвященный экологическому просвещению и образованию жителей Владивостока.

Во всех районах города уже прошли акции по санитарной очистке территории силами старшеклассников. Более 800 ребят убирали зеленую зону 64-го микрорайона, картодрома «Змеинка», побережья мыса Кунгасного, прибрежной части железнодорожных станций в районе Моргородка и Второй Речки (собранные отходы переданы для вторичной переработки профильным предприятиям). Свыше 800 старшеклассников соревновались в спортивно-познавательных экологических играх, чем-то напоминающих старую добрую «зарницу». Около 2100 учеников городских школ приняли живое участие в экологических уроках на тему отходов производства и потребления, причем часть из них еще и лично «проинспектировала» крупнейшие владивостокские предприятия на предмет работы очистных сооружений во время тематических экскурсий.

А 8 октября в парке Минного городка состоялся финал «Экологические игры-2011», где выявили самых эрудированных ребят – ими стали команды из школ №64, № 40 и № 57. Школьники поразили судей и зрителей знаниями о видах отходов и способах их переработки, а также осознанием актуальности проблемы ТБО в России. Это подтвердила и 3-я молодежная тематическая конференция «Проблема твердых бытовых отходов в городе Владивостоке: пути решения», которая прошла 11 октября в фундаментальной библиотеке ДВФУ. В ней приняли участие более 200 студентов и учеников старших классов. Молодые экологи познакомились с мировым опытом в области сортировки и переработки отходов, узнали, какие экологические программы реализуются в нашем городе, а также поделились своими проектами. Компетентное жюри, в составе которого были преподаватели ДВФУ и представители Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, определили лучших докладчиков, которые вместе с победителями экологических конкурсов будут награждены призами на большом финальном мероприятии – «Экошоу-2011». Оно состоится в ноябре 2011 года.

Организаторы проекта признаются, что если в первые годы школьников и студентов приходилось убеждать в необходимости участия в экологических мероприятиях, то сегодня и от участников, и от волонтеров-студентов буквально нет отбоя: формы и направление работы оказались правильными. И одними разовыми акциями она не заканчивается.

Экологическое воспитание школьников и студентов ведется в городе не первый год. Мероприятия «Экологического образования и просвещения населения г. Владивостока на 2006-2015 гг.» стали неотъемлемой частью муниципальной целевой программы «Отходы». Подпрограмма помогает юным жителям Владивостока освоить навыки рационального природопользования, а соревновательный характер экологических состязаний стимулирует активность ребят и развивает творческий потенциал. А главное, у молодого поколения владивостокцев появляется ощущение личной ответственности за состояние окружающей среды.

Автор: Юрий Рогов
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