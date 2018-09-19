Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы, которые ему задают жители Приморского края. Владивостокцев и приморцев интересуют подробности дела Игоря Пушкарёва, а также его мысли, воспоминания и планы на будущее. Примечательно, что экс-глава Владивостока получает сообщения как от взрослых, так и от самых юных горожан.

- Здравствуйте, уважаемый Игорь Сергеевич! Меня зовут Матвей Макаров, мне 12 лет. Я второй раз участвую в фестивале В. Высоцкого. С 4-х лет занимаюсь вокалом и много раз был победителем различных конкурсов, но первый раз в жизни выиграл Гран-при! Хотел бы Вас поблагодарить за такой замечательный конкурс! Также очень благодарен за денежный приз, который хочу потратить на покупку гитары. Папа говорит, что Вы много сделали для нашего города и продолжаете это делать. Спасибо Вам огромное. Матвей М.

- Матвей, от всей души поздравляю тебя с победой в конкурсе! Желаю тебе развивать свой талант и достичь таких успехов, чтобы тобой гордились не только твои родители, но и все жители Владивостока и Приморья.

- Игорь Сергеевич, вы в Спасск-Дальний вернетесь жить ?

- На спасской земле живут мои родители, похоронены мои бабушка и дедушка. Я собираюсь бывать там постоянно и мечтаю о развитии и процветании Спасска-Дальнего и Спасского района.

- Игорь Сергеевич, не только владивостокцы, но и спассчане ждут вас. У нас много вопросов, планов и надежд на будущее с вашим возвращением. Передавайте слова поддержки Андрею Сергеевичу и Андрею Лушникову. Видно судьбе было угодно послать вам это испытание, но вы мужественно держитесь. Мы с вами! Я это говорю от чистого сердца.

- Спасибо за поддержку.

- Читаю стенограммы, получается, что показания многих свидетелей обвинения свидетельствуют в защиту. Игорь Сергеевич, оппонентов ваших это вводит в замешательство или просто злит?

- Среди допрошенных свидетелей нет ни одного, кто бы подтвердил позицию обвинения. Это естественно и вводит в замешательство, и злит их.

- Добрый день, Игорь Сергеевич! На самом деле вам можно выразить только восхищение, как вы стойко выдерживаете все испытания, которые подбросила судьба вам и вашей семье. Я, конечно, понимаю, что у вас ограниченные возможности выхода в Интернет, но не могли бы вы или ваши юристы выкладывать полные стенограммы допросов свидетелей? Очень интересно читать полные стенограммы, а не выдержки и пытаться строить свои выводы и умозаключения на основании всего допроса?

- У меня вообще нет возможности выхода в Интернет, но присутствующие на судебных заседаниях журналисты, на мой взгляд, максимально полно освещают ход судебного процесса, публикуют итоги каждого из заседаний. А также приводят предельно точный текст показаний свидетелей. На моём сайте сделан специальный раздел - «Стенограммы», где и можно прочитать расшифровку допросов свидетелей полностью, без купюр и сокращений.

- Игорь Сергеевич, спасибо вам за труд для города! При вас осуществилась моя мечта. Я ещё в детстве удивлялся: почему в моём дворе вечерами темно и сломаны все фонари. Прошло 30 лет и только при вас фонари привели в порядок и двор стал светлым. Спасибо!

- Спасибо за оценку моей работы и поддержку.

- Говорят, ваши родители в Корею уехали. Это правда?

- Мои родители живут в Спасском районе, а недавно прилетали в Москву и были у меня на свидании.

- Игорь Сергеевич, свой первый класс помните? А первого учителя?

- Конечно, помню. Бесконечно благодарен своему первому учителю Кривошеевой Валентине Семёновне.

- А в СИЗО можно голосовать?

- Да, находясь в СИЗО, можно участвовать в выборах. Я голосовал на выборах Президента и в Государственную думу. А в выборах губернатора Приморского края поучаствовать не удалось, так как здесь выбирали мэра Москвы. Проголосовать могли те, кто прописан в Москве. Переносных урн для выездных голосований от регионов не было.

- Игорь Сергеевич, город без вас приходит в упадок, грязь и мусор даже в центре, что уж говорить о районах, пакеты на деревьях опять становятся обыденностью. Дороги разрушаются, событий интересных всё меньше. Вы – лучший мэр! Может быть, когда этот абсурд завершится, возглавите Владивосток, а лучше край? Мы вас поддержим!

- Спасибо вам за оценку моей работы, надеюсь, что жители Приморского края изберут достойного губернатора, который наведёт порядок в крае.

- Игорь Сергеевич, работаю в сфере общепита в центре города и сама поражаюсь сколько много у нас в городе стало туристов. Раньше, конечно, большинство было из Азии. Но теперь я вижу много туристов и из европейских стран. Им интересен наш город. Я очень горжусь Владивостоком. Спасибо вам, что преобразили его несколько лет назад.

- Спасибо за высокую оценку моей работы и поддержку.

- Игорь Сергеевич, вы видели на YouTube сюжет Навального про Росгвардию. Интересное распоряжение от 2 декабря 2017 года Медведев подписал…

- Прочитал недавно публикацию в «Новой газете» про одинокого поставщика, а вчера - ответ на неё. Жду интересного продолжения.

- Пошёл третий год заключения… Если бы было за что, уже бы доказали и осудили. А теперь, я точно знаю, не за что! Сколько людей с высокими чинами и зарплатами за государственный счёт занимаются делом Пушкарёва?! Держитесь, Игорь Сергеевич, уважаю вас и всей душой на вашей стороне!

- Спасибо за поддержку.

Напомним, задать вопросы экс-главе Владивостока можно на официальном сайте Игоря Пушкарёва (www.igor-pushkarev.com), а также в комментариях на страницах социальных сетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники». Акция «Обратная связь» стартовала в ноябре прошлого года: Игорь Пушкарёв поблагодарил всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки и отметил, что будет отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес.