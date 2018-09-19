В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"

Летать в Саппоро будут «Уральские авиалинии»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 декабря откроет рейс из Владивостока в Саппоро. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолетах А-320 и А-321. Время в пути составит чуть более двух часов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Для «Уральских авиалиний» это будет первый выход на рынок Японии. В дальнейшем авиакомпания планирует сделать рейс в Саппоро, известному приморцам прежде всего по одноименному сорту пива Sapporo, ежедневным.

«У данного направления высокий туристический потенциал для российских и китайских туристов», - пояснил заместитель гендиректора авиакомпании Кирилл СКУРАТОВ.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Авиакомпания базируется в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», московском «Домодедово» и петербургском «Пулково». Флот состоит из 46 самолетов, все производства Airbus. Крупнейшим акционером компании является ее гендиректор Сергей СКУРАТОВ.

Саппоро - четвертый по величине город Японии, важнейший экономический, промышленный, образовательный и культурный центр Хоккайдо.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.