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В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
Летать в Саппоро будут «Уральские авиалинии»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 декабря откроет рейс из Владивостока в Саппоро. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолетах А-320 и А-321. Время в пути составит чуть более двух часов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Для «Уральских авиалиний» это будет первый выход на рынок Японии. В дальнейшем авиакомпания планирует сделать рейс в Саппоро, известному приморцам прежде всего по одноименному сорту пива Sapporo, ежедневным.
«У данного направления высокий туристический потенциал для российских и китайских туристов», - пояснил заместитель гендиректора авиакомпании Кирилл СКУРАТОВ.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Авиакомпания базируется в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», московском «Домодедово» и петербургском «Пулково». Флот состоит из 46 самолетов, все производства Airbus. Крупнейшим акционером компании является ее гендиректор Сергей СКУРАТОВ.
Саппоро - четвертый по величине город Японии, важнейший экономический, промышленный, образовательный и культурный центр Хоккайдо.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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