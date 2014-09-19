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Во Владивосток пришла "электронная мода"
19 Сентября 2014, 15:26 | Владивосток
Директор креативных лабораторий университета Индианы проведет во Владивостоке мастер-классы по «электронной моде».
Кайли Пепплер (Kylie Peppler), Директор креативных лабораторий Университета Индианы (Блумингтон), проведет во Владивостоке два бесплатных мастер-класса, демонстрирующих возможности использования электронных технологий в современной моде и дизайне.
Кайли Пепплер имеет художественное образование и занимается исследованиями на стыке искусств, мультимедиа и новых технологий. Профессор Пепплер расскажет, что такое «электронный текстиль» и научит, как с его помощью можно преобразить свой гардероб. Участники мастер-классов также смогут получить новые навыки шитья, научиться использовать нить-проводник и узнать иные секреты применения электроники в рукоделии.
Время и место проведения мастер-классов:
23 сентября, 15.00 – библиотека им. Пушкина (Светланская, 55)
23 сентября, 19.00 – Центр современного искусства «Заря» (Проспект 100 лет Владивостоку, 155, цех 2, подъезд 10, 2 этаж)
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Теги: мастер-класс мода
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