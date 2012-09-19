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ДВФУ попал в рейтинг ведущих вузов
19 Сентября 2012, 02:13 | Владивосток
Высшие учебные заведения России улучшили свои позиции в рейтинге ведущих университетов мира (QS World University Rankings 2012). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регионального директора QS по Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии Зою ЗАЙЦЕВУ.
Впервые рейтинг возглавил Массачусетский технологический институт (MIT). По мнению авторов рейтинга, рост MIT совпадает со смещением акцентов в сторону науки и техники. Второе место в глобальной десятке занял лидер 2011 года - Кембриджский университет, на третьем месте - Гарвардский университет. Впервые появился в рейтинге и Дальневосточный федеральный университет (692-е место).
«Золотой Рог».
Автор: РИА "Новости"
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