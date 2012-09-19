Во Владивостоке продолжается ремонт лестниц

Во Владивостоке продолжается ремонт лестничных маршей во всех районах краевого центра. В этом году за счёт средств городского бюджета отремонтируют порядка 150 лестниц, некоторые из которых представляют собой конструкции из трех и более пролётов.

Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, уже отремонтировано 60 лестниц, в работе – 25 объектов.

Завершён ремонт лестниц по ул. Нейбута, 24, Некрасовской, 70-72, Сабанеева, 13-15, Народному проспекту, 51, Каплунова, 1, Каплунова, 23, Адмирала Кузнецова, 44а, 42а, 54а, 84, 90-92, Адмирала Невельского, 1, 13, Адмирала Юмашева, 16д, 20а и др.

В завершающую стадию вошёл ремонт лестниц по проспекту 100-летия Владивостока, 133а к школе №48, Адмирала Кузнецова, 64, Окатовой, 2, Героев Тихоокеанцев, 26-28. Бригады рабочих приступили к окраске поручней и благоустройству пешеходных дорожек. Все лестницы оборудуются поручнями.

«Золотой Рог».