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Во Владивостоке продолжается ремонт лестниц
Во Владивостоке продолжается ремонт лестничных маршей во всех районах краевого центра. В этом году за счёт средств городского бюджета отремонтируют порядка 150 лестниц, некоторые из которых представляют собой конструкции из трех и более пролётов.
Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, уже отремонтировано 60 лестниц, в работе – 25 объектов.
Завершён ремонт лестниц по ул. Нейбута, 24, Некрасовской, 70-72, Сабанеева, 13-15, Народному проспекту, 51, Каплунова, 1, Каплунова, 23, Адмирала Кузнецова, 44а, 42а, 54а, 84, 90-92, Адмирала Невельского, 1, 13, Адмирала Юмашева, 16д, 20а и др.
В завершающую стадию вошёл ремонт лестниц по проспекту 100-летия Владивостока, 133а к школе №48, Адмирала Кузнецова, 64, Окатовой, 2, Героев Тихоокеанцев, 26-28. Бригады рабочих приступили к окраске поручней и благоустройству пешеходных дорожек. Все лестницы оборудуются поручнями.
«Золотой Рог».
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