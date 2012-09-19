Многодетные семьи Владивостока получают землю

В сентябре нынешнего года еще 29 семей во Владивостоке, в которых растет трое и более детей, получили бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 28 участков – в районе садоводческого товарищества «Лиман» (район «Сахарного Ключа»), 1 участок – на улице Юности. Сейчас гражданам предстоит зарегистрировать право собственности на землю в Управлении Росреестра по Приморскому краю. Всего на сегодня землю предоставили 40 семьям.

Работа по формированию следующих участков продолжается. Так, в рамках муниципальных контрактов специализированные организации подготовили проекты планировки земельных участков в районе улиц Курильской, Артековской, Орбитальной и Ломаной.Специалисты администрации Владивостока провели проверку проектов планировки.

В соответствии с действующим законодательством процедурой утверждения проектов планировок предусмотрено рассмотрение их на публичных слушаниях. На участке в районе улицы Курильской публичные слушания уже готовятся (о времени и месте будет сообщено дополнительно). По трем остальным проектные организации завершают доработку проектов планировки, после чего будут также объявлены публичные слушания.

После утверждения проектов планировок земля будет разделена на отдельные участки, на которые будут получены кадастровые паспорта. Такие земельные участки будут предоставляться гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим в реестре на получение земли.

Напомним, граждане, имеющие трех и более детей, получают участки в соответствии с законом Приморского края №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (с учетом внесенных в закон изменений). Согласно закону, каждой семье может быть предоставлен участок от 0,07 до 0,2 га.

«Золотой Рог».