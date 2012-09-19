www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

Многодетные семьи Владивостока получают землю

19 Сентября 2012, 00:11 | Владивосток

В сентябре нынешнего года еще 29 семей во Владивостоке, в которых растет трое и более детей, получили бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 28 участков – в районе садоводческого товарищества «Лиман» (район «Сахарного Ключа»), 1 участок – на улице Юности. Сейчас гражданам предстоит зарегистрировать право собственности на землю в Управлении Росреестра по Приморскому краю. Всего на сегодня землю предоставили 40 семьям.

Работа по формированию следующих участков продолжается. Так, в рамках муниципальных контрактов специализированные организации подготовили проекты планировки земельных участков в районе улиц Курильской, Артековской, Орбитальной и Ломаной.Специалисты администрации Владивостока провели проверку проектов планировки.

В соответствии с действующим законодательством процедурой утверждения проектов планировок предусмотрено рассмотрение их на публичных слушаниях. На участке в районе улицы Курильской публичные слушания уже готовятся (о времени и месте будет сообщено дополнительно). По трем остальным проектные организации завершают доработку проектов планировки, после чего будут также объявлены публичные слушания.

После утверждения проектов планировок земля будет разделена на отдельные участки, на которые будут получены кадастровые паспорта. Такие земельные участки будут предоставляться гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим в реестре на получение земли.

Напомним, граждане, имеющие трех и более детей, получают участки в соответствии с законом Приморского края №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (с учетом внесенных в закон изменений). Согласно закону, каждой семье может быть предоставлен участок от 0,07 до 0,2 га.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru