Более 30 программ – для профессионального роста

Академия профессионального роста ВГУЭС приглашает начать в октябре обучение на программах дополнительного образования. Более 30 программ бизнес-образования помогут в карьерном росте как в России, так и за рубежом.

Исходя из требований современного рынка в Академии постоянно происходит трансформация содержания программ и появляются новые. Такие программы, как «Коммерческий директор», «Логистика», «Директор по персоналу», МСФО, «Финансовый директор» стали визитной карточкой Академии, в этом году запускаются новые программы: «Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Маркетинг», «PR- менеджер», «Государственное и муниципальное управление».

24 октября в Академии профессионального роста ВГУЭС начинается обучение по программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Учиться по программе может любой человек с высшим образованием независимо от направления. Категория слушателей: специалисты аудиторских и консалтинговых фирм, сотрудники аналитических служб банков, бухгалтеры предприятий, экономисты, финансисты, юристы.

Программа выстроена таким образом, чтобы слушатель знал правовое обеспечение оценочной деятельности, мог анализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность. Слушатели изучат финансовую математику и за 10 месяцев обучения научатся оценивать стоимость земли, жилых и нежилых помещений, морских судов, машин и оборудования.

Завершается обучение защитой Отчета по оценке стоимости предприятия (бизнеса).