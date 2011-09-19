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Во владивостокских домах идет замена лифтов
В многоэтажных домах города устанавливают новые лифты. Во многих из них подъемники не работали 15-20 лет.
К примеру, предыдущие лифты в 12-этажном доме на ул. Некрасовской, 57 были установлены еще в период строительства и сдачи дома в эксплуатацию, то есть в 1970 году. Механизмы давно износились, и постоянные поломки для жильцов стали привычными. Многие из них предпочитали ходить пешком, чтобы не застрять. В девятиэтажке на Харьковской, 3 лифт совсем не работал последние 15 лет. Его кабину попросту разобрали на металл. Новые современные подъемники отечественного производства в обоих этих домах установили две недели назад. При этом система полностью автоматизирована, движение лифтов практически бесшумное, а сами кабины сделаны из антивандальных материалов.
Как сообщили в управлении содержания жилфонда администрации Владивостока, монтаж новых кабин взамен неработающих в этом году запланирован в домах, расположенных на улицах Поселковой, Борисенко, Гульбиновича, Енисейской, Русской, Иртышской, Ильичева, Калинина, Кипарисовой, Надибаидзе, Окатовой, Спиридонова, Сахалинской, Тунгусской и других.
Столь масштабные работы по замене лифтов стали возможными благодаря инициированной главой Владивостока Игорем Пушкарёвым городской программе по замене лифтов, региональной программе капитального ремонта, а также федеральной программе капремонта по 185 ФЗ. Всего в этом году будет заменено 82 подъемника, пресс-служба администрации Владивостока.
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