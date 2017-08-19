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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

19 Августа 2017, 09:16 | Владивосток

В предстоящие выходные – 19 и 20 августа – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия

19 августа в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

19 августа в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

19 августа в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

19 августа в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

19 августа в 14 часов – детский кинотеатр «Летний» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

19 августа в 18 часов – презентация книги Татьяны Таран «Список мечт» в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

20 августа в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

20 августа в 14 часов – виртуальное путешествие «От Каира до Вены» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96). Вход свободный.

Спортивные события

19 августа и 20 августа в 10 часов – на полигоне «Горностай» во владивостоке вновь пройдёт «Гонка героев». Участники соревнований, которые пройдут при поддержке Министерства обороны и администрации города, смогут проверить себя на пятикилометровой трассе с 20 препятствиями. «Гонка героев» – это единственный в своем роде массовый забег по полосе препятствий с элементами боевых действий. Участники командами преодолевают трассу, разработанную для тренировок спецподразделений армии России.

Сельскохозяйственная ярмарка

19 августа в 9 часов – на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое. Работать ярмарка будет до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выходной  суббота  театр  выставка  спорт  ярмарка  воскресенье  кино  дети  экспозиция 



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