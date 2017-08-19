Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
В предстоящие выходные – 19 и 20 августа – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия
19 августа в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.
19 августа в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.
19 августа в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.
19 августа в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.
19 августа в 14 часов – детский кинотеатр «Летний» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.
19 августа в 18 часов – презентация книги Татьяны Таран «Список мечт» в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.
20 августа в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.
20 августа в 14 часов – виртуальное путешествие «От Каира до Вены» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96). Вход свободный.
Спортивные события
19 августа и 20 августа в 10 часов – на полигоне «Горностай» во владивостоке вновь пройдёт «Гонка героев». Участники соревнований, которые пройдут при поддержке Министерства обороны и администрации города, смогут проверить себя на пятикилометровой трассе с 20 препятствиями. «Гонка героев» – это единственный в своем роде массовый забег по полосе препятствий с элементами боевых действий. Участники командами преодолевают трассу, разработанную для тренировок спецподразделений армии России.
Сельскохозяйственная ярмарка
19 августа в 9 часов – на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое. Работать ярмарка будет до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.
Новости тематики
- Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
- Золотой мост во Владивостоке отмечает свой первый юбилей
- Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри
- На выходных во Владивостоке будет до +28 °C
- Во Владивостоке определили кто лучше всего играет в "танки".
- Свободный порт Владивосток так и не открылся
- Во Владивостоке на выходных будет облачно
- Во Владивостоке на выходных ограничат движение
- Во Владивостоке пройдет этап федерального турнира по онлайн-игре в танки
- Касперский предложил антивирусную программу бесплатно
Новости раздела
- Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
- Золотой мост во Владивостоке отмечает свой первый юбилей
- Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри
- На выходных во Владивостоке будет до +28 °C
- Первый иностранец въехал по электронной визе на Дальний Восток
- Чистить бухту Золотой Рог начнут в следующем году
- Школы готовят к учебному году
- Слишком толстые "Принцессы"
- Во Владивостоке определили кто лучше всего играет в "танки".
- Свободный порт Владивосток так и не открылся
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
- Россияне потянулись в обменники и к банкоматам
- Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург
- Дальневосточники могут остаться без курятины