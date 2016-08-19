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Половина россиян даже не представляет, что случилось в августе 1991 года
Итоги соцопроса показывают, что события 25-летней давности практически стерлись из народной памяти
Социологи «Левада-центра» провели опрос на тему событий, произошедших 19-21 августа 1991 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Верно назвать события, произошедшие 19–21 августа 1991 года, смогли 50% опрошенных. При этом снизилась доля россиян, которые оценивают путч как «трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны»: 30% (против 41% годом ранее).
Говоря о том, кто был прав в тех событиях, 15% назвали членов ГКЧП, 13% - их противников. При этом 39 % респондентов сказали, что так и «не разобрались в ситуации», а 33% россиян затруднились с ответом.
Примерно треть, а именно 35%, считает путч лишь «эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны», а 8% называют те события «победой демократической революции, покончившей с властью КПСС».
Кроме того, социологи выяснили мнение жителей России на тему, считают ли они, что страна пошла в неправильном направлении после путча 1991 года. Большинство, а именно 40% россиян, высказали мнение, что это так. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных. Ещё 28% россиян затруднились ответить.
Опрос «Левада-центра» проводился среди 1 600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: В августе 1991 года группа членов высшего руководства СССР решила сорвать подписание нового Союзного договора. Президент СССР Михаил Горбачёв был изолирован в своей резиденции в Крыму в результате сговора. 19 августа объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в стране. Организация приняла решение о запрете деятельности оппозиционных движений, а также газет. В город ввели войска. Ответом на создание ГКЧП в Москве стали массовые демонстрации протеста. Указами президента РСФСР Бориса Ельцина создание ГКЧП квалифицировали как попытку государственного переворота. Силовые структуры переподчинили президенту РСФСР. 22 августа ГКЧП ликвидировали, а членов организации арестовали.
Фоторепортаж Владимира КОБЗАРЯ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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