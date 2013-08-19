Во Владивостоке "Лето на Русском 2013" собрало 20 тысяч гостей

Завершился масштабный фестиваль «Лето на Русском 2013», прошедший во Владивостоке в рамках празднования 75-летия Приморского края. За пять дней праздничной программы остров Русский посетили около 20 тысяч человек.

По итогам главного события – Чемпионата мира по ралли-рейду на аквабайках – победу одержал спортсмен из Франции Жан Бруно Пасторелло. Глава региона, открывавший завершающий этап гонки, поделился с журналистами, что и сам катается на аквабайке.

«Мне кажется, это совершенно естественно - жить у моря и заниматься водными видами спорта. В любом случае мы и дальше будем развивать водные виды спорта: гонки на аквабайках, лодках класса «Дракон» и другие», - заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.





Помимо Чемпионата в кампусе ДВФУ прошли и другие спортивные мероприятия, собравшие сотни зрителей. Это соревнования по футболу, уличному баскетболу, Чемпионат по панкратиону.

В течение всего праздника в Медиа-центре ДВФУ была открыта Арт-выставка. Гости «Лета на Русском 2013» смогли полюбоваться работами известных европейских художников и увидеть собственными глазами процесс создания картин.





По итогам мероприятия Приморский край получил в подарок символичную скульптуру тигра. Свое произведение из металла скульптор из Нидерландов вручил лично Владимиру Миклушевскому.





"Фестиваль "Лето на Русском" – это настоящий праздник для жителей Приморья. Мы благодарны губернатору Владимиру Миклушевскому за идею его проведения и за поддержку в организации», - отметил заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Приморского края Алексей Колесников.

ZRPRESS.RU, Владивосток.