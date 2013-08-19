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Профилактические работы на сетях "Примводоканала" на сутки оставят без холодной воды часть Владивостока

19 Августа 2013, 15:13 | Владивосток

КГУП «Приморский водоканал» сообщает о проведении плановых работ на 3-м водоводе. В связи с этим с четырех часов утра среды, 21 августа, до четырех часов утра четверга, 22 августа, будет отсутствовать холодная вода у абонентов Советского и Первореченского районов по следующим адресам:

проспект 100-летия Владивостока, 30-48, 31, 35, 51-159, 161 (больница водников), 60-84, улицы Полетаева, Чайковского, Глинки, Д.Бедного, Аренского, Брюллова, Серова, 3-9, Парашютная, Ладожская, Черноморская, Балтийская, Цимлянская, Пальчевского, Радио, 5 (институт автоматики), 7, Чкалова, 2-26, 17, 30, Кирова, 16-116, 5-105, Магнитогорская, 3-13, 4-28, Татарская, 1-11, 4-20, Енисейская, 1-23, 2-22, Русская, 1, 2-а, 3, 11-а, 15, 17, 17-а, 17/1, 19, Овчинникова, Чапаева, 4 ,8, 12, 14, 16, 24, 24-а (административное здание).

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

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Теги: Примводоканал 



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Комментарии

  • Псевдоним16:04, 19.08.2013#

    говно чем смывать?

  • Псевдоним09:21, 20.08.2013#

    [***]. . . . да когда уже примут какой нить закон, запрещающий откл воду, если у потребителей уже отсутствует вода, за искл. аварий. . . . . конечно же. О то гидравлические испытания по горячей воде и профилактические работы по холодной, это то о чем известно заранее, т. к. такие работы планируются!!!!!

  • Псевдоним09:58, 20.08.2013#

    20 августа, вторник, а воды холодной уже нет по Столетию 100-. . .

  • Татьяна6710:23, 20.08.2013#

    В прошлый раз мы водой запаслись на сутки, а воду так и не отключили. А вообще горячей нет, так и холодную нужно отключить!! Это издевательство когда- нибудь закончится? У нас месячный ребенок, ни подмыть ни постирать, просто класс!!

  • Псевдоним12:13, 20.08.2013#

    Суки, на столетии отключили уже сегодня холодную и горячей тоже в кране нет хотя еще вчера должны были дать.

  • Псевдоним14:16, 20.08.2013#

    Нельзя что-ли не в 4 часа утра, часов в 7 отключить? Как прикажите бриться и срать?

  • Псевдоним08:29, 21.08.2013#

    Что-то у них там не по плану пошло. По крайней мере в 7 утра холодная вода была и шла обычным напором.

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