Профилактические работы на сетях "Примводоканала" на сутки оставят без холодной воды часть Владивостока

КГУП «Приморский водоканал» сообщает о проведении плановых работ на 3-м водоводе. В связи с этим с четырех часов утра среды, 21 августа, до четырех часов утра четверга, 22 августа, будет отсутствовать холодная вода у абонентов Советского и Первореченского районов по следующим адресам:



проспект 100-летия Владивостока, 30-48, 31, 35, 51-159, 161 (больница водников), 60-84, улицы Полетаева, Чайковского, Глинки, Д.Бедного, Аренского, Брюллова, Серова, 3-9, Парашютная, Ладожская, Черноморская, Балтийская, Цимлянская, Пальчевского, Радио, 5 (институт автоматики), 7, Чкалова, 2-26, 17, 30, Кирова, 16-116, 5-105, Магнитогорская, 3-13, 4-28, Татарская, 1-11, 4-20, Енисейская, 1-23, 2-22, Русская, 1, 2-а, 3, 11-а, 15, 17, 17-а, 17/1, 19, Овчинникова, Чапаева, 4 ,8, 12, 14, 16, 24, 24-а (административное здание).

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

