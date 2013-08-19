Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Профилактические работы на сетях "Примводоканала" на сутки оставят без холодной воды часть Владивостока
КГУП «Приморский водоканал» сообщает о проведении плановых работ на 3-м водоводе. В связи с этим с четырех часов утра среды, 21 августа, до четырех часов утра четверга, 22 августа, будет отсутствовать холодная вода у абонентов Советского и Первореченского районов по следующим адресам:
проспект 100-летия Владивостока, 30-48, 31, 35, 51-159, 161 (больница водников), 60-84, улицы Полетаева, Чайковского, Глинки, Д.Бедного, Аренского, Брюллова, Серова, 3-9, Парашютная, Ладожская, Черноморская, Балтийская, Цимлянская, Пальчевского, Радио, 5 (институт автоматики), 7, Чкалова, 2-26, 17, 30, Кирова, 16-116, 5-105, Магнитогорская, 3-13, 4-28, Татарская, 1-11, 4-20, Енисейская, 1-23, 2-22, Русская, 1, 2-а, 3, 11-а, 15, 17, 17-а, 17/1, 19, Овчинникова, Чапаева, 4 ,8, 12, 14, 16, 24, 24-а (административное здание).
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Во Владивостоке определят победителей конкурса "Доступная среда"
- Владивосток погряз в мусоре: дворники-гастарбайтеры массово покидают город
- В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты
- Водовод на остров Русский обеспечит водой новый микрорайон
- В преддверии ЕГЭ старшеклассникам Владивостока показали, как работают "мусорные" заводы города
- Владивосток ежедневно "умывают" и очищают от мусора
- Во Владивостоке придомовые территории ремонтируют комплексно
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
-
-
Псевдоним09:21, 20.08.2013#
[***]. . . . да когда уже примут какой нить закон, запрещающий откл воду, если у потребителей уже отсутствует вода, за искл. аварий. . . . . конечно же. О то гидравлические испытания по горячей воде и профилактические работы по холодной, это то о чем известно заранее, т. к. такие работы планируются!!!!!
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
говно чем смывать?