www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.75 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

ASCO-Nanomat-2011 начинает свою работу

19 Августа 2011, 16:03 | Владивосток

C 22 по 27 августа 2011 года в рамках реализации Программы развития Дальневосточного федерального университета будет проходить работа Азиатской школы-конференции по физике и технологии наноструктурированных материалов (ASCO-Nanomat 2011). Организаторами мероприятия являются Дальневосточный федеральный университет и Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН.

Решение о проведении Азиатской школы-конференции молодых ученых «Физика и технология наноструктурных материалов» во Владивостоке обусловлено, с одной стороны, бесспорной актуальностью нанотехнологий и наноматериаловедения при выходе России на международный рынок высоких технологий, с другой – высокой заинтересованностью молодых ученых в вышеперечисленных научных проблемах. Привлечение ведущих ученых России и стран АТР способно значительно повысить уровень научных исследований, качество подготовки специалистов и преподавания дисциплин по данным отраслям знаний.

В Программный комитет Азиатской школы-конференции «Физика и технология наноструктурных материалов» вошли известные российские и зарубежные ученые. Для представления обзорных докладов и лекций приглашены 20 ведущих мировых ученых в области физики и химии наноматериалов, наноструктур и нанотехнологий, прикладной оптики и фотоники, научного приборостроения. Программа школы-конференции включает 10 секций и рассчитана на 5 рабочих дней и 1 день общих дискуссий и обсуждений.

Рабочим языком школы-конференции является английский. Это позволит молодым ученым из разных стран совершенствовать свои языковые навыки и обсуждать научные проблемы на качественно новом уровне.

Школа-конференция будет проходить в конференц-зале гостиницы «Экватор». Начало 22 августа в 9.00.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru