ASCO-Nanomat-2011 начинает свою работу

C 22 по 27 августа 2011 года в рамках реализации Программы развития Дальневосточного федерального университета будет проходить работа Азиатской школы-конференции по физике и технологии наноструктурированных материалов (ASCO-Nanomat 2011). Организаторами мероприятия являются Дальневосточный федеральный университет и Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН.

Решение о проведении Азиатской школы-конференции молодых ученых «Физика и технология наноструктурных материалов» во Владивостоке обусловлено, с одной стороны, бесспорной актуальностью нанотехнологий и наноматериаловедения при выходе России на международный рынок высоких технологий, с другой – высокой заинтересованностью молодых ученых в вышеперечисленных научных проблемах. Привлечение ведущих ученых России и стран АТР способно значительно повысить уровень научных исследований, качество подготовки специалистов и преподавания дисциплин по данным отраслям знаний.

В Программный комитет Азиатской школы-конференции «Физика и технология наноструктурных материалов» вошли известные российские и зарубежные ученые. Для представления обзорных докладов и лекций приглашены 20 ведущих мировых ученых в области физики и химии наноматериалов, наноструктур и нанотехнологий, прикладной оптики и фотоники, научного приборостроения. Программа школы-конференции включает 10 секций и рассчитана на 5 рабочих дней и 1 день общих дискуссий и обсуждений.

Рабочим языком школы-конференции является английский. Это позволит молодым ученым из разных стран совершенствовать свои языковые навыки и обсуждать научные проблемы на качественно новом уровне.

Школа-конференция будет проходить в конференц-зале гостиницы «Экватор». Начало 22 августа в 9.00.