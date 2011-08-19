Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ASCO-Nanomat-2011 начинает свою работу
C 22 по 27 августа 2011 года в рамках реализации Программы развития Дальневосточного федерального университета будет проходить работа Азиатской школы-конференции по физике и технологии наноструктурированных материалов (ASCO-Nanomat 2011). Организаторами мероприятия являются Дальневосточный федеральный университет и Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН.
Решение о проведении Азиатской школы-конференции молодых ученых «Физика и технология наноструктурных материалов» во Владивостоке обусловлено, с одной стороны, бесспорной актуальностью нанотехнологий и наноматериаловедения при выходе России на международный рынок высоких технологий, с другой – высокой заинтересованностью молодых ученых в вышеперечисленных научных проблемах. Привлечение ведущих ученых России и стран АТР способно значительно повысить уровень научных исследований, качество подготовки специалистов и преподавания дисциплин по данным отраслям знаний.
В Программный комитет Азиатской школы-конференции «Физика и технология наноструктурных материалов» вошли известные российские и зарубежные ученые. Для представления обзорных докладов и лекций приглашены 20 ведущих мировых ученых в области физики и химии наноматериалов, наноструктур и нанотехнологий, прикладной оптики и фотоники, научного приборостроения. Программа школы-конференции включает 10 секций и рассчитана на 5 рабочих дней и 1 день общих дискуссий и обсуждений.
Рабочим языком школы-конференции является английский. Это позволит молодым ученым из разных стран совершенствовать свои языковые навыки и обсуждать научные проблемы на качественно новом уровне.
Школа-конференция будет проходить в конференц-зале гостиницы «Экватор». Начало 22 августа в 9.00.
Новости тематики
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
Новости раздела
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки