Юристом можешь ты не быть…

До окончания приема документов в вузы остается одна неделя. И, судя по предварительным результатам приемной кампании-2011 года, первый набор в Дальневосточный федеральный университет будет успешным.

Уже сейчас в двери Дальневосточного федерального университета постучались около шести тысяч абитуриентов, причем с каждым днем эта цифра заметно растет. Наибольший пик активности приемная комиссия наблюдала в первую неделю после выпускных, сейчас количество абитуриентов увеличивается в среднем на 200-250 человек в день. Многие студенты воспользовались правом отправить свои документы по электронной почте, поэтому среди подлинников и копий аттестатов встречаются и цифровые аналоги.

Заявления поступают со всех уголков Российской Федерации, причем большинство приезжих абитуриентов демонстрируют отличные результаты в Едином государственном экзамене – более двухсот баллов. Здесь, безусловно, лидирует Приморский край (638 человек), на втором месте отличники из Амурской области (41), за ними следуют выпускники из Хабаровского края (28), Сахалинской области (15) и Еврейского автономного округа (10). Четыре абитуриента приехали из Московской области. Все потенциальные иногородние студенты с высокими баллами рассчитывают, что в случае поступления университет оплатит дорогу и назначит повышенную стипендию.

- Если ребята, получившие более двухсот баллов, будут зачислены на места, финансируемые из средств федерального бюджета, они с первого сентября будут получать повышенную стипендию, - рассказал заместитель проректора по учебно-воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН. - На сегодняшний день на получение этой стипендии претендуют почти 800 человек. Из них более 150 человек – представители других субъектов Российской Федерации, проживающие за пределами Приморского края. Эти абитуриенты, если станут студентами ДВФУ, получат компенсацию проезда к месту учебы.

Радует и тот факт, что постепенно уходит в прошлое то время, когда абитуриент, не задумываясь, выбирал распространенную специальность – экономику или юриспруденцию. И хотя на этих программах сохраняется прежний набор (30-40 человек на место), ощутимо растет интерес к инженерным и естественнонаучным специальностям. Конкурс десять человек на место на таких образовательных программах, как прикладная математика, математическое обеспечение и администрирование информационных систем, прикладная информатика, нефтегазовое дело и пожарная безопасность уже о многом говорит - еще три-четыре года назад о таких показателях можно было только мечтать.

- В ходе той подготовительной работы, которую университет проводит в течение года, мы максимально пытаемся убедить будущих абитуриентов поступать на специальности, выпускники которых будут востребованы, - комментирует ситуацию Андрей Шушин. - Идет мощное развитие Приморского края, Дальнего Востока. Наша задача - показать абитуриентам, что, получив знания по этим программам, они будут обеспечены рабочими местами на развивающихся предприятиях, будут получать хорошую заработную плату. Кстати, мы планируем финансово поддержать этих студентов уже во время учебы.

На программы, которые традиционно востребованы среди студентов, университет в этом году поднял минимальную планку по результатам ЕГЭ на 10 баллов. Чтобы занять бюджетное или договорное место по специализациям экономика, юриспруденция, гостиничное дело, международные отношения, недостаточно получить минимальный допустимый балл. Осознанно отказываясь от слабых договорников, университет сделал ставку на качественный состав будущего научно-образовательного центра. Насколько это ему удалось, можно будет судить 25 июля, когда закончится прием документов. Будущим студентам будет дано несколько дней для окончательного выбора – решить, какой специальности отдать подлинник аттестата. Ведь, как известно, чтобы перестраховать себя, большинство студентов отдает копии документов на несколько программ, а некоторые используют эту возможность по максимуму: отправляют заявления в пять учебных заведений на три специализации. Однако, по словам Андрея Шушина, уже сейчас можно сказать, что университет смог привлечь наиболее подготовленных абитуриентов.