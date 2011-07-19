Отпусти тормоза, кондуктор

На последней пресс-конференции глава города Игорь ПУШКАРЕВ говорил о мерах по улучшению транспортной ситуации на улицах Владивостока. В частности, он упомянул о приобретении администрацией автобусов фирмы MAN и эвакуаторов, о строительстве многоярусных парковок. По мнению разработчика генерального плана Владивостока и его транспортной схемы члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук, профессора Валентина АНИКЕЕВА, это шаги в правильном направлении.

- Здесь можно только поддержать позицию администрации города. Ведь самые главные причины пробок на большинстве улиц города – парковки машин на проезжей части и «засилие» в транспортном потоке легковых машин. Сейчас Владивосток – бесспорный лидер среди городов России по уровню автомобилизации. У нас 556 машин на 1000 жителей, за нами следуют Красноярск - 384, Сургут - 377, Тюмень - 374, Краснодар - 350, Москва и Калининград – по 338 машин на 1000 жителей. Много это или мало в сравнении с мировым опытом?

Сейчас уровень в 500-600 автомобилей на 1000 жителей превзошли города почти всех стран с высоким уровнем жизни населения, мировой рекорд давно перевалил рубеж в 900 автомобилей. Мы пока далеки от этих рубежей, но будем приближаться к ним. Поэтому надо обязательно учитывать мировой опыт, тем более, что мы в этом далеко не первопроходцы и есть у кого учиться.

Планировка улично-дорожной сети (УДС) Владивостока начинала складываться задолго до автомобильного бума. В советское время она исходила из уровня автомобилизации от 20-35 (1970-е годы) и 200-250 автомобилей на 1000 жителей. Трассы и ширина проезжей части почти всех улиц сформировались до 1980-х годов. Как же им теперь пропускать потоки машин, когда уровень автомобилизации вырос более чем в 15 раз! Да к тому же далеко не все улицы и дороги города построены даже по «хрущевскому» генплану и генплану 1984-1989 годов! Вот почему в городе масса проблем с пробками, ухудшением экологии, числом пострадавших в ДТП и транспортным обслуживанием населения.

Известный во всем мире специалист по городскому транспорту иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук профессор Вукан ВУЧИК (США), обобщая мировую практику, выделяет следующие тенденции в решении этих проблем.

Надо исходить из того, что «задача транспортной системы - перемещение людей, а не транспортных средств». Для этого надо заниматься не только приспособлением планировки и застройки городов к реалиям автомобилизации, но и (что более важно и менее затратно!) менять само мышление по использованию автомобилей в городе. Надо так воздействовать на транспортное поведение горожан, чтобы смещать индивидуальные предпочтения в направлении социальных интересов. Для этого должны использоваться фискальные и организационные меры, делающие ежедневные автомобильные поездки в центр города более дорогими и более неудобными. Должны также применяться инженерные и другие меры, которые обеспечивают преимущественное движение общественного транспорта, что способствует повышению его скорости, регулярности, комфорта перевозок и привлекательности для всех горожан, включая автомобилистов.

Главный путь решения транспортно-социальных проблем крупных городов – развитие общественного транспорта. Улицы не «раздвинешь», а вот использование ширины их проезжих частей, прежде всего, для обеспечения перевозки пассажиров – вполне реальная задача. Ведь пропускная способность улиц при использовании общественного транспорта в 40 раз (!) выше, чем при перевозке пассажиров легковыми машинами.

Автобус, провозящий в час пик в среднем около 80 пассажиров, занимает около 65 кв.м проезжей части (на одного пассажира – 0,8 кв.м!), тогда как легковой частный автомобиль, занимающий около 35 кв.м проезжей части, провозит в среднем (по данным статистики) лишь 1,3 пассажира, т.е один пассажир занимает около 35 кв.м проезжей части! А ведь это самая дорогая земля в городе, которая содержится за счет горожан, поэтому она должна служить, прежде всего, всему городскому сообществу!

Сейчас в большинстве крупных городов мира возрождается общественный муниципальный транспорт, который по определению является убыточным и дотируется из местного бюджета.

В условиях рыночной экономики муниципалитеты (Владивосток – не исключение) довели до такого состояния общественный пассажирский транспорт, что он стал, по выражению нашего известного специалиста в области городского транспорта профессора Михаила БЛИНКИНА, «уделом неудачников и оригиналов, неспособных купить себе даже «ведро с гайками». Экономически успешная и молодая часть горожан приняла эту идею за истину в последней инстанции». В результате этого в сознании людей возникает стереотип, что общественный транспорт, по выражению Блинкина, стал «социальным сервисом для маломобильных граждан и утешением для маргиналов».

Так что меры Игоря Пушкарева по возрождению в городе муниципальных автобусных перевозок важны и соответствуют тенденциям мировой практики.

Симптоматична покупка мэрией эвакуаторов, свидетельствующая о ее намерении всерьез заняться борьбой с незаконными парковками. Главная причина пробок на большинстве улиц Владивостока – парковки машин на проезжей части. Владельцы машин паркуются под запрещающими знаками, на остановках общественного транспорта, на перекрестках и в местах, где создаются проблемы для проезда других машин!

Припаркованные автомобили отнимают городское пространство у своих же коллег, у пешеходов и наземного общественного транспорта, то есть ущемляют права других. А ведь проезжая часть – дорогущая земля общего пользования.

Хватит ли политической воли у руководства города для принятия этих мер, которые вызовут противостояние власти с автовладельцами - влиятельной и существенной частью электората, ведь власти раньше избегали подобных конфликтов. Но меры эти крайне необходимы для нормальной жизни города.

Напомним, что более 90% времени основная масса личных автомобилей не едет, а стоит. У многих автомобилистов уже настолько «въелась» привычка бесплатно парковаться где вздумается, что основной принцип рыночной экономики - «за все надо платить» - никак не становится для них нормой. В большинстве крупных городов мира парковка на улицах не только в центре, но и нередко на периферии за немногими исключениями платная. При этом плата за парковку прогрессивно растет по мере приближения к городскому центру.

В Нью-Йорке на Манхэттене, к примеру, месячный парковочный билет, не имея которого вы не найдете ни единого свободного места для парковки, стоит от $800 до $1500.

Практика бесплатных парковок в России приводит к тому, что поездки на личных машинах выгоднее поездок на общественном транспорте, что провоцирует неограниченный приток легкового транспорта в центральные районы города. Поэтому жесткое регулирование платной парковки для крупных городов считается крайне необходимой мерой, какую бы негативную реакцию автомобилистов и их правозащитников она не вызывала.

В связи с этим тотальная эвакуация незаконно припаркованных на проезжей части улиц автомобилей является одним из главных рычагов наведения порядка в городе. Поэтому поддержать позицию мэрии в борьбе с нарушителями нужно только поддержать.

Горожанин должен понимать, что автомобиль в центре припарковать трудно и дорого, сюда надо приезжать на массовом общественном транспорте, на такси, либо с наемным водителем или иным спутником за рулем, который тебя довезет и немедленно уедет. В городах Западной Европы до середины 1970-х годов старались увеличивать парковки в деловых центрах, чтобы освободить улицы от стоящих автомобилей. Муниципалитеты строили паркинги за счет городского бюджета, требовали от бизнеса закладывать парковочные места в максимально возможных количествах в проекты любых новостроек. Но такие удобные и доступные парковки провоцировали приезд сюда автомобилей. Поэтому в середине 1970-х годов городская транспортная политика изменилась коренным образом: количество парковочных мест в деловых центрах стало ограничиваться не по требуемому минимуму (как у нас рекомендует СНиП), а по разрешенному мэрией максимуму.

Не наступают ли городские власти на те же грабли, что раньше в Западной Европе, намереваясь строить многоэтажные парковки в центре города? С одной стороны, это даст дополнительный приток машин в центр, с другой стороны, при нашем менталитете эти далеко не дешевые парковки будут игнорировать, и бизнесмены будут использовать эти здания для сдачи в аренду под офисы. Пример «стекляшки» напротив мэрии, ставшей вместо парковки «крутым» офисом, должен ведь чему-то научить власти!

И уж совсем не понятно, почему одну из таких парковок собираются строить на месте бывшего трамвайного кольца у вокзала. Неужели городские чиновники не смотрят на недавно утвержденные генеральный план и Правила землепользования и застройки Владивостока, в которых через это кольцо должна быть проложена важная городская магистраль, соединяющая центр с полуостров Шкота (Эгершельд)? Такого «головотяпства» было немало у предыдущих властей города. Зачем же повторять их? Тем более, в перспективе «большое кольцо» городских магистралей через Русский остров придется именно через полуостров Шкота.