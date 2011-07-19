Зарядка на пустыре

Уже начались земляные работы возле начальной школы №10 на улице Невской. Ранее возле школы никогда не было специализированной площадки для занятий физкультурой. В этом году на месте пустыря появится современный многофункциональный спортивный объект, территорию которого огородят, установят освещение.

На площадке уложат покрытие из резиновой крошки, которое несколько амортизирует падение, и детям не грозят сильные ушибы и ссадины. Появится поле, на котором можно будет играть в волейбол, мини-футбол и баскетбол, гимнастический комплекс, беговая дорожка, лавочки и теннисный стол.

Работы по устройству спортплощадки идут и возле школы №65 на улице Космонавтов. На ней будет уложено прорезиненное поле для занятий волейболом и баскетболом, появится гимнастический комплекс со шведской стенкой, рукоходом, турниками и бревнами. Площадка будет огорожена, освещена, здесь установят видеонаблюдение.

Хоккейная коробка скоро появятся и возле школы №32. По проекту, в теплое время года на ней можно будет играть в баскетбол и стритбол. Для этого ее оборудуют кольцами и специальным пластиковым покрытием. К слову, во Владивостоке площадок с таким современным покрытием еще не строили. Зимой в коробке будет заливаться каток. Будут установлены крытые трибуны для зрителей и болельщиков. По периметру традиционно расположатся прорезиненные беговые дорожки. Школьники и жители микрорайона смогут пользоваться теплыми раздевалками, которые также появятся на стадионе.

В скором времени строители начнут возводить спортивную площадку и на улице адмирала Юмашева. Возле школы №57 огороженный спортивный комплекс включит в себя две площадки: на одной можно будет играть в волейбол и бадминтон, на другой - в баскетбол и мини-футбол. Здесь построят и гимнастический комплекс.

Все площадки предназначаются не только школьникам, но и живущим рядом горожанам. Средства на новые спортивные объекты выделены из городского бюджета. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ распорядился строить площадки по самым современным стандартам, оснащая их также и камерами видеонаблюдения. Как подчеркнул Игорь Пушкарев главная цель - приобщить к спорту как можно больше детей и взрослых.