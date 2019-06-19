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"Владивостокская нефтебаза никому и ничему не мешает"

19 Июня 2019, 12:59 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока рассказал, как планировалось развивать город

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев разместил в социальных сетях любопытный пост.

«Получил такой комментарий: Игорь Сергеевич, #ВКАД, конечно, нужный для города проект, но как быть с нефтебазой, которая находится на пути ВКАДа? Насколько я помню из местной прессы, вы были одним из инициаторов создания ВКАД. И чуть ли её в генплан города не внесли. Но почему в новом генплане нет развития портовых сооружений, новых портов, в том числе и на острове Русском. Владивосток все-таки морской город. А такой проблемой не озадачились. Странно весьма.

В существующем проекте ВКАДа нефтебаза не затрагивается. ВКАД минует нефтебазу через эстакаду, поэтому её строительство не влияет на работу нефтебазы.

Что касается острова Русский, то он предназначен для комфортного проживания жителей, здесь необходимо развивать университет, строить дома отдыха и новые рекреации. Кроме того, здесь нет железной дороги, по которой до 80% грузов поступают в порт и вывозятся оттуда.

Ещё с советского времени существует концепция решений по развитию порта Владивосток и увеличению его грузооборота. В самых смелых решениях это до 100 млн тонн. Сейчас, к примеру, 15 млн тонн. И ВКАД как раз способствует увеличению грузооборота».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: порт  ДВФУ  объезд  проект  нефтебаза  железная дорога  стройка  остров русский  ВКАД  дорога 



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