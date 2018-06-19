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Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
Городской праздник День молодежи Владивостока состоится в субботу, 23 июня, на набережной Спортивной гавани. Он традиционно пройдет в формате фестиваля молодежных инициатив под брендом «День М». Организатором мероприятия выступила администрация краевой столицы.
Как отметили в управлении по делам молодежи, в этом году праздничные мероприятия пройдут на популярной у горожан набережной Спортивной гавани, на которой будут работать более 10 локальных площадок.
Так, в программе праздника заявлены:
- На деревянных настилах Спортивной набережной:
- с 8:00 до 10:00 любителей йоги приглашают на открытие сезона «Йога Утро», где каждый сможет бесплатно присоединиться к практике йоги;
- с 12:00 до 17:00 для молодых семей и их детей будет организована площадка «Семейная» с различными анимационными представлениями, азот-крио-шоу и другими мерпориятиями.
- С 12:00 до 20:00 на площадке выше амфитеатра Спортивной набережной будет работать зона «Куль Ума» - торговые площадки и выставка актуальной уличной моды и искусства.
- На пешеходной зоне от улицы Пограничной до фонтана на Спортивной набережной:
- с 12:00 до 20:00 будет открыт международный выставочный проект «Фотосушка» по обмену фотографиями;
- с 12:00 до 21:00 будет работать зона «Фудкорт» от ресторанов и организаций общественного питания города;
- с 12:00 до 19:00 для любителей компьютерных и настольных игр будет организована «Киберзона», где любой желающий может зарегистрироваться на турнир по футбольному симулятору или найти себе компанию для игры в настольные игры;
- с 13:30 до 15:30 пройдет квартирник «Лампа» - проект МКУ «Молодежный ресурсный центр», представляющий собой концерт молодых музыкальных групп города.
- В шатре напротив фонтана возле деревянных настилов Спортивной набережной:
- с 13:00 до 14:00 представители площадки «Фудкорт» планируются провести три бесплатных мастер-класса, в том числе японской кухни;
- с 14:30 до 16:00 пройдет интеллектуальная игра «Квиз, плиз Владивосток!», победители будут награждены памятными дипломами;
- с 17:00 до 19:00 пройдет шоу интеллектуальных стендапов о прочитанных книгах «Кот Бродского» - читатели разного возраста высказывают свою точку зрения о том или ином произведении, делятся со зрителями выводами о прочитанной книге;
- с 19:30 до 21:30 пройдет поэтическое шоу от молодежного проекта «Класс коррекции» - будет представлена новая программа, а затем организован «открытый микрофон», где начинающие поэты могут представить на суд зрителям свои стихи.
- Главной сценой праздника станет амфитеатр набережной Спортивной гавани, там все желающие смогут посетить:
- с 15:00 до 16:30 - традиционный летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд;
- с 17:00 до 18:30 - шоу в стиле стендап с участниками «Камеди баттл» и шоу «Открытый микрофон» на телеканала ТНТ;
- с 19:30 до 20:30 - вручение премии «Молодежный вектор» за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока;
- с 21:00 до 22:45 - вечерний концерт творческих коллективов города, хэдлайнером которого станет участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ Максим Анисимов (Максим Свобода).
Напомним, организатором праздника «День М» выступает администрация Владивостока. Чтобы следить за актуальной информацией по «Дню М», можно подписаться на страничку в инстаграм https://www.instagram.com/molodoy.vl/ и в социальной сети Вконтактеhttps://vk.com/denm2018. Все материалы о праздникеуправление предлагает снабжать хэштегами (метками) #деньМ2018 или #удм_Владивосток – это позволит пользователям легко находить всю интересующую их информацию.
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