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Легко ли стать резидентом свободного порта Владивосток?
Этот вопрос можно задать резиденту СПВ на предстоящем тренинге 24 июня. Вместе с действующим резидентом можно обсудить вопросы, стоящие перед всеми, кто задумывается над получением этого статуса, а именно:
- Выгоден ли статус СПВ представителям малого и среднего бизнеса?
- Какие льготы и преференции получает резидент СПВ?
- Какие сложности возникают при оформлении земельных участков для резидентов СПВ?
- Какой режим налогообложения лучше выбрать для резидента СПВ?
- Как правильно составить финансовую модель бизнес-плана?
К участию в тренинге приглашаются руководители компаний, предприниматели, собственники бизнеса, финансовые директоры, главные бухгалтеры. В ходе тренинга участники получат пошаговые разъяснения всех этапов, прохождения процедуры получения статуса резидента СПВ, полный комплект документов для регистрации с образцами их заполнения в бумажном и электронном виде.
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Организатор
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Кафедра международного маркетинга и торговли ВГУЭС совместно с резидентом СПВ
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Место проведения
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ВГУЭС, ул. Гоголя, 41 ауд. 1414
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Время проведения
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24 июня, суббота, с 10:00 до 15:00
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Тренеры
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Белозерцева Наталья Петровна, канд.экон.наук, доцент кафедры Международного маркетинга и торговли ВГУЭС, составитель бизнес-плана для резидента свободного порта Владивосток
Белозерцев Валерий Анатольевич, директор компании резидента свободного порта Владивосток, рег.номер в реестре резидентов СПВ №25000000136 от 03.03.2017 г.
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Стоимость
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10 000 руб, при оплате до 20 июня – 9 000 руб
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Телефоны
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240-41-12; 89242320205
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
1. Понятие и нормативно-правовая база статуса Свободный порт Владивосток (СПВ)
- Цель, задачи принятия Закона о СПВ
- Основные положения Закона о СПВ
- Какая территория входит в СПВ
- Меры государственной поддержки предпринимательской деятельности на территории СПВ
2. Взаимодействие с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и другими структурами, созданными для управления территориями опережающего развития (СПВ и ТОРами)
- обзор государственных структур, содействующих развитию Дальнего Востока и осуществляющих поддержку резидентам СПВ
- алгоритм получения статуса резидента СПВ
- пакет документов, необходимых для получения статуса резидента СПВ
3. Кто может стать резидентом СПВ
- организационная форма
- разрешенные виды деятельности
- объем капиталовложений
- ограничения для уже существующих предприятий
4. Преференции резидента СПВ
- налоговые и административные преференции
- сокращение социальных выплат
- таможенные льготы
- содействие в оформлении земельных участков
- случаи отказа от предоставления налоговых преференций
5. Упрощенная схема оформления земельного участка для резидента СПВ
- Выбор участка на публичной карте
- Обращение к кадастровому инженеру для сопровождения в оформлении земельного участка
- Подача заявления на формирование участка
- Постановка участка на кадастровый учет
- Оформление прав аренды на земельный участок
6. Требования Минвостокразвития РФ к составлению бизнес-плана для получения статуса резидента СПВ
7. Обзор пакета нормативных документов
8. Ответы на вопросы участников тренинга
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Газета "Золотой Рог", Владивосток
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