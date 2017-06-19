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Легко ли стать резидентом свободного порта Владивосток?

19 Июня 2017, 09:46 | Владивосток

Этот вопрос можно задать  резиденту СПВ на предстоящем тренинге 24 июня.  Вместе с действующим резидентом можно обсудить вопросы, стоящие перед всеми, кто задумывается над получением этого статуса, а именно:

- Выгоден ли статус СПВ представителям малого и среднего бизнеса?

- Какие льготы и преференции получает резидент СПВ?

- Какие сложности возникают при оформлении земельных участков для резидентов СПВ?

- Какой режим налогообложения лучше выбрать для резидента СПВ?

- Как правильно составить финансовую модель бизнес-плана?

К участию в тренинге приглашаются руководители компаний, предприниматели, собственники бизнеса,  финансовые директоры, главные бухгалтеры. В ходе тренинга участники получат пошаговые разъяснения всех этапов, прохождения процедуры получения статуса резидента СПВ, полный комплект документов для регистрации с образцами их заполнения в бумажном и электронном виде.

 

Организатор

Кафедра международного маркетинга и торговли ВГУЭС совместно с резидентом СПВ

Место проведения

ВГУЭС, ул. Гоголя, 41 ауд. 1414

Время проведения

24 июня, суббота, с 10:00 до 15:00  

Тренеры

Белозерцева Наталья Петровна, канд.экон.наук, доцент кафедры Международного маркетинга и торговли ВГУЭС, составитель бизнес-плана для резидента свободного порта Владивосток

Белозерцев Валерий Анатольевич, директор компании резидента свободного порта Владивосток, рег.номер в реестре резидентов СПВ №25000000136 от 03.03.2017 г.

Стоимость

10 000 руб, при оплате до 20 июня – 9 000 руб

Телефоны

240-41-12; 89242320205

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

1.      Понятие и нормативно-правовая база статуса Свободный порт Владивосток (СПВ)

- Цель, задачи принятия Закона о СПВ

-  Основные положения Закона о СПВ

- Какая территория входит в СПВ

- Меры государственной поддержки предпринимательской деятельности на территории СПВ

2.      Взаимодействие с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и другими структурами, созданными для управления территориями опережающего развития (СПВ и ТОРами)

- обзор государственных структур, содействующих развитию Дальнего Востока и осуществляющих поддержку резидентам СПВ

- алгоритм получения статуса резидента СПВ

- пакет документов, необходимых для получения статуса резидента СПВ

3.      Кто может стать резидентом СПВ

-  организационная форма

- разрешенные виды деятельности

- объем капиталовложений

- ограничения для уже существующих предприятий

4.      Преференции резидента СПВ

- налоговые и административные преференции

- сокращение социальных выплат

- таможенные льготы

- содействие в оформлении земельных участков

- случаи отказа от предоставления налоговых преференций

5.      Упрощенная схема оформления земельного участка для резидента СПВ

- Выбор участка на публичной карте

- Обращение к кадастровому инженеру для сопровождения в оформлении земельного участка

- Подача заявления на формирование участка

- Постановка участка на кадастровый учет

- Оформление прав аренды на земельный участок


6.      Требования Минвостокразвития РФ к составлению бизнес-плана для получения статуса резидента СПВ

7.      Обзор пакета нормативных документов

8.      Ответы на вопросы участников тренинга

 

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Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: ВГУЭС  владивосток  обучение  спв  тренинг 



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